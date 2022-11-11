Yurtlarda deprem tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla AFAD koordinasyonunda 81 ildeki 2 bin 97 yurtta eşzamanlı olarak 850 bin kişinin katılımıyla ‘Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi.

Önceki akşam saat 21.00’de başlayan tatbikatta yurtlarda sirenler çaldı, protokol üyeleri bulundukları yerde ‘Çök-Kapan-Tutun’ uygulaması yaptı

Afet süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Bakan Soylu, “Hep beraber yaşıyoruz ki afetler sürekli olarak bizi yokluyor ve hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılacaklar konusunda süreci başarıyla yönetmekte. Şu ana kadar 94 bin tatbikat yaptık. Bu kapsamda 81 ilde 2 bin 97 yurtta eşzamanlı olarak 850 bin kişilik katılımla tatbikatımızı tamamladık. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Allah korusun olabilecek her afete karşı hazırlıklıyız” dedi.

YARIN BÜYÜK TATBİKAT VAR

– 12 Kasım’da, yani yarın ‘1999 Düzce Depremi’nin yıldönümünde tüm Türkiye’de ‘Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda eşzamanlı tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak.