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Yunanistan’da mesai isyanı!

Yunanistan’da mesai isyanı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Temmuz 2024 - 14:59
Yunanistan hükümeti, alınan yeni bir kararla pazartesiden itibaren haftalık çalışma günlerinin beş günden altıya çıkarılacağını duyurdu. Sendikalar ve çeşitli işçi grupları tarafından tepki çeken karar, azalan nüfus ve kalifiye iş gücü eksikliği gibi nedenlerden dolayı alındı. Uzatılmış çalışma haftası kapsamında çalışanlar, günlük ücretlerine eklenen yüzde 40 oranında ek mesai ücreti alacak.

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