Yunanistan’da Batı Nil Virüsü Alarmı! Ölü Sayısı 51’e Yükseldi

Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle yaşanan can kayıpları artmaya devam ediyor. 2026 yılının başından 22 Ekim’e kadar ülkede 453 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e ulaştı.

Bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, 16-22 Ekim tarihleri arasında Batı Nil virüsü nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Böylece yıl başından bu yana virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 51’e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 36 ile 92 yaşları arasında olduğu bildirildi. Virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının ise 12 olduğu kaydedildi.

Atina ve çevresi öne çıkıyor

Batı Nil virüsü vakalarının en sık görüldüğü bölge, başkent Atina ve çevresi oldu. Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri, yetkililerin dikkat çektiği bölgeler arasında yer aldı.

Bir önceki hafta da Yunanistan’da 2 kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Batı Nil virüsü nasıl bulaşıyor?

Batı Nil virüsü, çoğunlukla Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor. Virüse karşı henüz yaygın kullanıma sunulmuş bir aşı bulunmadığından, sivrisinek ısırıklarından korunmak önem taşıyor.

Virüsün kuluçka süresinin genellikle 2 ila 14 gün arasında değiştiği, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği belirtiliyor.

Enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmezken, yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi şikâyetler ortaya çıkabiliyor.

İlk olarak Afrika’da görülen Batı Nil virüsü, zaman içinde Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde de tespit edildi.