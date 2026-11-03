Yunan Basınından İbrahim Kalın İddiası! Miçotakis ile Gizli Görüşme

Yunanistan basınında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yunanistan’da yayımlanan Estia gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Haberde, görüşmede iki ülke arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan Ege’deki kara suları, Kıbrıs meselesi ve Yunanistan’ın İsrail ile ilişkilerinin ele alındığı iddia edildi.

Söz konusu iddialar, Türkiye ile Yunanistan arasında diplomatik temasların ve bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde gündeme geldi.

Kalın, Yunan istihbarat başkanıyla görüşmüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz aylarda Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile bir araya gelmişti. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliği konuları değerlendirilmişti.

Temaslarda Ege ve Doğu Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat paylaşımı, terörle mücadele, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı gibi başlıkların ele alındığı aktarılmıştı.

Bölgesel gelişmeler kapsamında ABD-İran savaşı, Suriye’deki yeni dönem, Libya’nın siyasi birliği ve Filistin meselesi de görüşmenin gündeminde yer almıştı. Ayrıca İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki uygulamaları ile Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları da değerlendirilmişti.

Estia gazetesinden gizli görüşme iddiası

Yunanistan’da yayımlanan Estia gazetesi, Kalın’ın Atina ziyaretiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin haberine göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, EYP Başkanı Themistoklis Demiris ile yaptığı görüşmenin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu temasın diplomatik açıdan önemli başlıkları kapsadığı öne sürüldü. Ancak Miçotakis ile Kalın arasında böyle bir görüşme yapıldığına ilişkin iddia, Yunan basınının haberine dayandırılıyor. Görüşmenin gerçekleştiği ve içeriğiyle ilgili bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

Ege, Kıbrıs ve İsrail ilişkileri gündeme geldiği öne sürüldü

Estia’nın haberinde, görüşmede Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki kara sularının 12 mile çıkarılması ihtimaline ilişkin hassasiyetlerinin gündeme getirildiği iddia edildi. Kıbrıs meselesi ve Yunanistan’ın İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkilerin de görüşmenin önemli başlıkları arasında bulunduğu ileri sürüldü.

Gazete, Kalın’ın Miçotakis’e Türkiye’nin bu konulardaki güvenlik hassasiyetlerini ve kırmızı çizgilerini ilettiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, söz konusu başlıklarda Türkiye’nin hassasiyetlerinin dikkate alınmaması durumunda ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği yönünde mesajlar verildiği iddia edildi.

Estia, Kalın’ın görüşmede askeri müdahaleye kadar uzanabilecek sonuçlara ilişkin sert ifadeler kullandığını da ileri sürdü. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama veya görüşme tutanağı haberde ortaya konulmadı.

Görüşmenin Yunanistan tarafından sızdırıldığı iddiası

Yunan gazetesinin haberinde dikkat çeken bir başka iddia ise görüşmenin kamuoyuna yansımasıyla ilgili oldu. Estia, Miçotakis’in söz konusu temasın kamuoyuna duyurulmasını istemediğini ve görüşmenin gizli tutulmasını tercih ettiğini ileri sürdü.

Haberde, görüşmenin basına sızmasının ardından bilgi akışının Türkiye’den değil, Yunanistan tarafından kaynaklanmış olabileceği iddiasına da yer verildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ayrılıkları sürerken, Estia gazetesinin ortaya attığı bu iddialar iki ülke arasındaki diplomatik temasları yeniden gündeme taşıdı. İddiaların resmî makamlar tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağı ise merak konusu oldu.