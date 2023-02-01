YÜKSEK TİREŞİM FREKASI

İnsanları hasta eden düşünceleridir, düşünme biçimi hayata bakış açısı ve değer yargıları… Tüm bunlardan ne kadarı size ait ?

Dünyada kahraman olarak ilan edilmiş bütün insanların sınırların ötesinde bir hayal gücü olduğunu biliyor muydunuz ? Yüksek titreşim frekansına sahip olan nöronlar yeni sinapslar aracılığı ile bu fiziksel titreşimleri yaşamınıza çekebilecek kadar güçlüdür.

Peki yüksek titreşim frekansına sahip olduğumuzu nasıl anlayabiliriz ?