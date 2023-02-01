YÜKSEK TİREŞİM FREKASI

İnsanları hasta eden düşünceleridir, düşünme biçimi hayata bakış açısı ve değer yargıları… Tüm bunlardan ne kadarı size ait ?
Dünyada kahraman olarak ilan edilmiş bütün insanların sınırların ötesinde bir hayal gücü olduğunu biliyor muydunuz ? Yüksek titreşim frekansına sahip olan nöronlar yeni sinapslar aracılığı ile bu fiziksel titreşimleri yaşamınıza çekebilecek kadar güçlüdür.
Peki yüksek titreşim frekansına sahip olduğumuzu nasıl anlayabiliriz ?
- Nezaket, şükran ve empati duygunuz çok gelişmiştir.
- Kendinize dair farkındalığınız yüksektir ve insanlar her zaman sizin yanınızda huzur bulduğunu söylerler.
- Duyularınızı algısal olarak kontrol edebilir, zihin okuyabilir başkalarının düşüncelerini ve duygularını rahatlıkla anlayabilirsiniz.
- Doğuştan idealist ve karakteristik olarak gelişmiş özellikleriniz vardır.
- Zaaflarınızla yüzleşir ve onları özgürce kabul edersiniz.
- Hayatınızda herhangi bir şeyin olması için sadece düşünmek ve hayal etmek sizin için yeterlidir.
- Hisleriniz çok güçlüdür ve hissettiğiniz pek çok şey eş zamanlı olarak yaşamınızda belirir.
- Çoğu zaman güler yüzlüsünüz aynı zamanda hayatın kurallarına boyun eğmeyen idealist bir ruhunuz var.