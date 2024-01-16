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YSK’dan ‘aday listeleri’ kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

YSK’dan ‘aday listeleri’ kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ocak 2024 - 10:31
YSK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazetede yayımladı.

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