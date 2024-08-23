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Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!

Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ağustos 2024 - 8:47

Yozgat’ta gece saatlerinde etkili olan anız yangını, sert esen rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri gönderildi.

Geniş alana yayılan yangın Orman İşletme, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.

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