Yörük Kızı dizisinde ortalık karıştı! Genç oyuncudan olay açıklama

TRT 1’in yeni sezon projeleri arasında yer alan ve Bozdağ Film imzası taşıyan Yörük Kızı dizisi, oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmeyle gündeme geldi. Dizinin kadrosuna katıldığı kısa süre önce duyurulan Lara Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık projede yer almayacağını bildirdi.

ALYA KARAKTERİNE HAYAT VERECEKTİ

Genç oyuncu Lara Aslan’ın dizide, Mina Demirtaş’ın canlandıracağı Güneş karakterinin kuzeni Alya’ya hayat vermesi bekleniyordu.

Son olarak Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinde Hediye karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aslan’ın yeni projesinden ayrılması dikkat çekti.

“BAŞKA BİR KADIN OYUNCUNUN KİŞİSEL TALEBİYLE ELİMDEN ALINDI”

Projeden ayrılma nedenine ilişkin açıklama yapan Lara Aslan, kararın kişisel meseleler nedeniyle alındığını ileri sürdü.

Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir heyecanla kabul ettiğim Yörük Kızı projesinde, kişisel meselelerin profesyonel kararların önüne geçmesi sonucunda, benim dışımda alınan bir kararla artık yer almayacağımı paylaşmak isterim.”

Başka bir kadın oyuncunun kişisel talebi üzerine kadrodan çıkarıldığını iddia eden genç oyuncu, “Bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum. Hiç kimsenin kişisel ilişkileri, bir başkasının çalışma hakkı üzerinde söz sahibi olmamalı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KADIN DAYANIŞMASINA VURGU YAPTI

Açıklamasında kadın dayanışmasına da dikkat çeken Lara Aslan, “Kadın kadının yurdudur demeyi seviyoruz. Bu sözün karşılığı, birbirimizin emeğine ve mesleki varlığına gösterdiğimiz saygıda olmalı. Dayanışmanın, kişisel meseleler söz konusu olduğunda da arkasında durabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yaşadığını öne sürdüğü haksızlığı sessizce kabullenmek istemediğini belirten oyuncu, emeğine ve mesleğine duyduğu saygı nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

MEHMET BOZDAĞ VE TRT’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Lara Aslan, açıklamasının sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ’a, TRT ailesine ve yönetmenlere teşekkür ederek Yörük Kızı ekibine başarılar diledi.

Genç oyuncu, projeden çıkarılmasına neden olduğunu öne sürdüğü kadın oyuncunun ismini ise açıklamadı. Yaşanan gelişme, dizinin hayranları arasında da merak uyandırdı.