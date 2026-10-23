Yönetmen Ezel Akay ve Kardeşinin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu test sonuçları açıklandı. İki ismin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
EVDEKİ ARAMADA KENEVİR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay’ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine soruşturma başlattı.
Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda 22 Temmuz’da düzenlenen operasyonda evde arama yapıldı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İki isimden kan ve saç örnekleri alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Yapılan incelemelerin ardından yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler kamuoyunda gündem oldu.