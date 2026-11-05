Yoğun Bakımda Tedavi Görmüştü! Murat Cemcir’den Sevindiren Haber

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı. İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki oyuncu, zorlu sürecin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerine müjde verdi.

Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı projelerle tanınan Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği belirlenen oyuncu, acil olarak yoğun bakıma alınmış ve burada 3 gün boyunca tedavi görmüştü.

Yaşadığı kritik süreci geride bırakan Cemcir, uzun bir aranın ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkarak son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, öncelikle şirketiyle ilgili devam eden hukuki sürece değindi. Ardından sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri yanıtlayan ünlü oyuncu, doktorların kendisine bir süre dinlenmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Cemcir, sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, “Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zorlu sağlık sürecini atlatan oyuncunun son açıklamaları, hayranlarını sevindirdi.