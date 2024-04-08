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Yılmaz Vural’ın hayalleri yıkıldı

Yılmaz Vural’ın hayalleri yıkıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:20
Son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural’ın serisi son buldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. Haftasında Menemen FK, 68 Aksarayspor deplasmanına çıktı.

Dağılgan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı.

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Alınan beraberlik sonucunda son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural ve öğrencilerinin galibiyet serisi son buldu.

Bu sonuç ile beraber İzmir ekibi puanını 58’e çıkararak 5. Sıradaki yerini koruruken en yakın takipçisi İskenderunspor kazanarak aradaki farkı 5 puana indirdi.

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Menemen FK ve İskenderunspor önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.

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