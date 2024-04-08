Yılmaz Vural’ın hayalleri yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. Haftasında Menemen FK, 68 Aksarayspor deplasmanına çıktı.

Dağılgan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı.

Alınan beraberlik sonucunda son 5 haftada 5 galibiyet alan Yılmaz Vural ve öğrencilerinin galibiyet serisi son buldu.

Bu sonuç ile beraber İzmir ekibi puanını 58’e çıkararak 5. Sıradaki yerini koruruken en yakın takipçisi İskenderunspor kazanarak aradaki farkı 5 puana indirdi.

Menemen FK ve İskenderunspor önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.