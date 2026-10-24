Yılmaz Vural’dan Altınordu İçin Büyük Hamle! İngiliz Fonları Devrede

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, bu kez teknik direktörlük kariyerinin dışında bir gelişmeyle gündeme geldi. Vural, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu’yu satın alma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmeyi anlatan deneyimli çalıştırıcı, kulübün geleceği için yatırım arayışında olduklarını belirtti.

Altınordu için dikkat çeken teklif

Radyospor’a konuşan Yılmaz Vural, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu söyledi. Vural’ın açıklamasına göre Özkan, profesyonel futbol faaliyetlerinden çekilmek istediğini belirterek takımı devralması için kendisine teklifte bulundu.

Altınordu’nun 3. Lig’de mücadele edecek olması nedeniyle yeni bir yapılanma ihtimalinin gündeme geldiğini ifade eden Vural, kulübü devralmanın ciddi bir ekonomik kaynak gerektirdiğini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, gerekli finansmanı kendi imkanlarıyla karşılayamayacağını belirterek çevresindeki yatırımcılarla kaynak oluşturmanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

“Ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok”

Yılmaz Vural, Altınordu’nun geleceğine ilişkin görüşmelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski arkadaşım. ‘Yılmaz, takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum, 3. Lig’de yarışacak bu takımı gel sana verelim’ dedi. ‘Verelim de çok ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok’ dedim. ‘Ben bu parayı bir bulmaya çalışayım çevremizden arkadaşlarımızdan’ dedim.”

Vural, Özkan’ın genç oyuncular yetiştirmeye odaklanmak istediğini, kendisinin ise profesyonel takımın yönetimini üstlenerek kulübü üst liglere taşımayı hedefleyebileceğini aktardı.

Altınordu’nun tesisleri dikkat çekiyor

Kulübün sahip olduğu altyapı imkanlarına da değinen Yılmaz Vural, Altınordu’nun tesislerinin Türk futbolu açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Selçuk ve Torbalı’daki tesislerin geniş araziler üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Vural, futbolcu yetiştirmek için gerekli imkanların bulunduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, doğru kadro yapılanması ve etkili bir futbol planlamasıyla kulübün sportif açıdan önemli bir noktaya gelebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

İngiltere’den yatırımcılarla görüşme

Altınordu’yu devralma planının önündeki en önemli engelin finansman olduğunu vurgulayan Vural, İngiltere’de yatırım yapan fonlarla da görüştüklerini açıkladı. Bu kaynakların sağlanması halinde kulübün geleceğine yönelik uzun vadeli bir proje oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Vural, planın hayata geçmesi durumunda oyuncu yetiştirerek ve bu oyuncuları pazarlayarak yatırımın geri ödenmesinin amaçlandığını söyledi. Ancak deneyimli teknik adam, sürecin kolay olmadığını ve henüz aşılması gereken önemli ekonomik engeller bulunduğunu da ifade etti.

Yılmaz Vural 32 farklı takım çalıştırdı

73 yaşındaki Yılmaz Vural, teknik direktörlük kariyeri boyunca Türkiye’de 32 farklı takımda görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, uzun yıllara yayılan kariyerinde birçok kulüpte görev alırken en fazla maçına Antalyaspor’un başında çıktı.

Antalyaspor ile 70 karşılaşmada görev yapan Vural, bu maçlarda 28 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti.

Altınordu’yu satın alma planı ise hem kulübün geleceği hem de Türk futbolunda altyapıdan oyuncu yetiştirme modeli açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Ancak kulübün devrine ilişkin görüşmelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve gerekli finansmanın sağlanıp sağlanamayacağı henüz netlik kazanmadı.