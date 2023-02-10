Yılmaz Erdoğan Fethiye’den yardım gönderdi

Kahramanmaraş ve 10 ildeki deprem felaketi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da Fethiye Belediyesi yardım toplama merkezine 3 kamyon dolusu getirdiği yardım malzemelerini belediyenin temin ettiği tırlarla deprem bölgesine gönderdi.

Tarihinin en büyük deprem felaketi ile karşı karşıya kalan Türkiye, Kahramanmaraş ve 10 ildeki depremin ardından enkaz altında sağ kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, ihtiyaç duyulan malzemeler de tüm Türkiye ve Fethiye’den de toplanıp, deprem bölgesine gönderiliyor.

Köyceğiz’de yaşayan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da afetzedelerin ve hayat kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerin ihtiyacı olan yardım malzemelerini Fethiye Belediyesi’nin Çatalarık Sosyal Tesisleri’ne getirip deprem bölgesine gönderilmesini talep etti.

3 kamyon ile getirdiği jeneratörden hiltiye, çapa kürekten barete ayrıca ilaç ve ilkyardım malzemeleri ile hijyen ve temizlik maddeleri giysiler ve kuru gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerini Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu’na teslim etti.

Bir tıra yüklenen diğer yardım malzemeleri ile birlikte Hatay’a gönderilen yardım malzemeleri için Fethiye Belediyesi sosyal medyasından Yılmaz Erdoğan’a teşekkür edildi.

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