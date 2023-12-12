Yılın kadınları belli oldu!

Harper’s Bazaar’ın Yılın Kadınları Ödülleri bu sene ilk defa Türkiye edisyonu tarafından gerçekleştirildi. Televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği törende dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana ile oyuncu ve model Karolina Kurkova da boy gösterdi.

Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.

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Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağında cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana, oyuncu ve model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

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Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı gecede “Yılın Global İkonu” olarak dünyaca ünlü model Karolina Kurkova seçildi.

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“Yılın Kariyer Ödülü” ünlü model Isabeli Fontana’nın oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu, Yılın Erkeği (Man of the Year) ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi.

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Yılın Modeli seçilen Ece Bıçak ve Esin Bıçak, Güzide Duran ile poz verdi. İşte Harper’s Bazaar “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) kırmızı halı geçidinden yansıyanlar…

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Ece Sükan

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Elisabeth Mass

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Gülse Birsel

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Demet Evgar

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Saadet Işıl Aksoy

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Isabeli Fontana ve Ellen von Umwerth

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Ellen von Umwerth

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Serra Türker, Lara Türker Ünsal

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Rüya Büyüktetik

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Yasemin Gebeş

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Nil Ninat

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Özge Yağız

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Yasemin Öğün

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Güzide Duran

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Gülen Yelmen

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Ece Sükan ve Karolina Kurkova

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Deren Talu

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Melisa Şenolsun

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Mina Ceran

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Ceylan Çapa

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