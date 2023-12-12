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Yılın kadınları belli oldu!

Yılın kadınları belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Aralık 2023 - 9:10

Harper’s Bazaar’ın Yılın Kadınları Ödülleri bu sene ilk defa Türkiye edisyonu tarafından gerçekleştirildi. Televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği törende dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana ile oyuncu ve model Karolina Kurkova da boy gösterdi.

Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 1

Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 2

Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağında cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana, oyuncu ve model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 3

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı gecede “Yılın Global İkonu” olarak dünyaca ünlü model Karolina Kurkova seçildi.

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 4

“Yılın Kariyer Ödülü” ünlü model Isabeli Fontana’nın oldu.

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 5

Kenan İmirzalıoğlu, Yılın Erkeği (Man of the Year) ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi.

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 6

Yılın Modeli seçilen Ece Bıçak ve Esin Bıçak, Güzide Duran ile poz verdi. İşte Harper’s Bazaar “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) kırmızı halı geçidinden yansıyanlar…

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 7

Ece Sükan

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 8

Elisabeth Mass

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 9

Gülse Birsel

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 10

Demet Evgar

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 11

Saadet Işıl Aksoy

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 12

Isabeli Fontana ve Ellen von Umwerth

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 13

Ellen von Umwerth

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 14

Serra Türker, Lara Türker Ünsal

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 15

Rüya Büyüktetik

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 16

Yasemin Gebeş

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 17

Nil Ninat

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 18

Özge Yağız

1827

Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 19

Yasemin Öğün

1927

Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 20

Güzide Duran

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 21

Gülen Yelmen

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 22

Ece Sükan ve Karolina Kurkova

2227

Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 23

Deren Talu

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 24

Melisa Şenolsun

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 25

Mina Ceran

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 26

Ceylan Çapa

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Yılın kadınları belli oldu! - Sayfa 27

Gülcan Arslan

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