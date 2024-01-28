Yılın aşk bombası! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı?

Halk müziği sanatçısı Zara, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya öğrenildi.
Magazin gündemine bomba gibi düştü… Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara, gönlünü bakın kime kaptırdı.
ZARA’NIN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Bilal Özcan’ın haberine göre; Şarkıcı Zara kalbini meslektaşı İlker Görgülü’ye kaptırdı.
Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İlker Görgülü, son paylaşımına övgü dolu sözler yazdı…
Görgülü “Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu” ifadelerini kullandı.
İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?
İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan Görgülü, ardından burslu olarak kazandığı Norveçz Oslo City Üniversitesi’nde eğitim hayatını tamamladı.
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Görgülü, ardından ABD’nin Indianapolis şehrinde 4 yıl kalarak master yaptı. Üç kız babası olan İlker Görgülü şair, söz yazarı ve şarkıcılığın yanında ithalat ve ihracat yapan bir şirkete sahip.
Güçlü sesi ve güzelliğiyle bilinen şarkıcı Zara geçtiğimiz günlerde Yeşilköy’de sahne almıştı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Zara sahneden dinleyicileriyle yaptığı sohbetlerde dikkat çeken bir itirafta da bulunmuştu.
Aslında pilot olmayı çok istediğini ancak annesinin yönlendirmesiyle şarkıcı olduğunu dile getiren Zara “Sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum” demişti.
Zara, itirafı sonrası merak edilen annesini sahnesinde ağırladı.
Sahneye davet ettiği annesine mum üfleten Zara bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.