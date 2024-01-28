Yılın aşk bombası! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı?

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Görgülü, ardından ABD’nin Indianapolis şehrinde 4 yıl kalarak master yaptı. Üç kız babası olan İlker Görgülü şair, söz yazarı ve şarkıcılığın yanında ithalat ve ihracat yapan bir şirkete sahip.