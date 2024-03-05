YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN WONDERLANDE DEFİLESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, bu yıl ikincisi düzenlenen moda etkinliği 1 Mart Cuma günü, Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Tarihi Hamam’da başarıyla gerçekleştirdi.Bu özel etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Kulübü’nün TaskModa ekibi tarafından, öğrencilerin gönüllü çabaları ve emekleriyle şekillendirildi; moda ve eğitimin buluştuğu bir platform oldu.

Etkinlikte öğrenciler, tasarım, koreografi, makyaj, prodüksiyon ve modellik gibi çeşitli disiplinlerde kendi yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Bu süreç, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi’nin desteklediği bir eğitim programı çerçevesinde, eğitmen Nedret Büyükasar’ın rehberliğinde, ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle ve Altier Academy’den makyaj ve saç sanatçılarının profesyonel katkılarıyla zenginleşti. Defilenin modelleri de farklı üniversite öğrencilerinden seçilen gönüllü bir grup ile öğrencilerin moda dünyasındaki çeşitli rolleri deneyimlemelerine olanak tanındı.

Wonderlandé Defilesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin öğrencilerine sadece moda sektöründe kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda sektörün profesyonelleri ve moda tutkunları arasında köprüler kurdu. Etkinlik, öğrencilerin moda endüstrisine olan ilgisini ve bu alandaki potansiyellerini gözler önüne sererken, yaratıcılık ve yenilikçilik ruhunu vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin genç yetenekleri, bu defileyle moda dünyasına nasıl yeni perspektifler getirebileceklerini gösterdi. Etkinliğe katkıda bulunan her birey ve kurum, moda ve eğitimin kesiştiği bu platformda önemli bir rol oynadı.Etkinliğe emeği geçen Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi, eğitmenimiz Nedret Büyükasar, koreograf ve sanat yönetmeni Asil Çağıl, makyaj ekibi olarak görev alan Altier Academy, katılan tüm öğrenci modeller ve tüm destekleyen kurum ve kişilere sahnede teşekkür edildi.. Onların destekleri ve katkıları, moda dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Bu başarı Yıldız teknik Üniversitesi ve tüm katılan öğrencilerin tutku ve yaratıcılığının bir göstergesidir.