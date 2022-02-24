Yeşilçam’ın unutulmaz filmi dizi oluyor

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği “Ah Nerede” filmi yazlık dizi olarak ekrana uyarlanıyor.

Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı film, Onuncu Ev yapım şirketi tarafından ekrana taşınacak.

Televizyon dünyasına yön veren iki başarılı isim Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan Onuncu Ev, dizinin senaryo çalışmalarına başladı.

“Ah Nerede” filminin yayın hakları Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alındı.

Filmde özellikle Tarık Akan’ın hayat verdiği Ferit ile Gülşen Bubikoğlu’nun oynadığı Zehra’yı kimlerin canlandıracağı merak konusu oldu.