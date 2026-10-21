Yeşilçam’ın efsanesi İzzet Günay ortaya çıktı! 92 yaşındaki hali dikkat çekti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden İzzet Günay, uzun bir aranın ardından katıldığı cenaze töreninde görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncunun dinç görünümü dikkat çekerken, Yeşilçam’ın efsane ismi bir kez daha gündeme geldi.

Yeşilçam döneminin sevilen jönlerinden İzzet Günay, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında iz bırakan sanatçılar arasında yer alıyor. “Vesikalı Yarim” ve “Ağaçlar Ayakta Ölür” gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yakın dostunun cenaze törenine katıldı

İzzet Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden oyuncu ve ressam Süleyman Saim Tekcan’ı son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi. Yakın dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan Günay’ın törendeki görüntüleri ilgi gördü.

92 yaşındaki usta oyuncunun son hali gündem oldu

Cenaze töreninde objektiflere yansıyan İzzet Günay’ın son hali dikkat çekti. İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünümüyle öne çıkan usta sanatçı, Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarını yeniden hatırlattı.

Uzun yıllar boyunca sinema dünyasına damga vuran Günay, beyaz perdedeki başarılı performansları ve kendine özgü tarzıyla izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Usta oyuncunun son görüntüleri, Yeşilçam’a duyulan özlemi bir kez daha gündeme taşırken, sanatçının sevenleri de onun yıllar içindeki değişimini merak etti.