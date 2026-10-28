Yeraltı’nda ortalık karışıyor! Bozo ve Rüzgar ölümle burun buruna

NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yeraltı, 20. bölümüyle izleyicileri heyecan dolu gelişmelerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bozo ile Rüzgar arasındaki düşmanlık giderek büyürken, iki eski dosttan hangisinin hedef alınacağı merak konusu oldu. Diğer tarafta Haydar Ali’nin geçmişte büyük aşk yaşadığı Ceylan ile konuşmalarını duyan Sultan, evliliğini sorgulamaya başlıyor. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın kızı Ada ile birlikte aynı evde yaşamayı sürdürmesi ise Ceylan’ın huzursuzluğunu artırıyor. Peki, Yeraltı’nda erkekler ölüm kalım mücadelesi verirken kadınlar arasında da büyük bir hesaplaşma mı yaşanacak?

Yeraltı’nda iki cephede büyük hesaplaşma

Çarşamba akşamları NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, yeni bölümüyle hem yeraltı dünyasındaki güç savaşlarını hem de karakterlerin özel hayatlarında yaşanan krizleri gündeme taşıyor. Dizinin 20. bölümünde geçmişten gelen hesaplaşmalar, aşk, kıskançlık ve aile içindeki anlaşmazlıklar ön plana çıkacak.

Bir zamanlar birbirlerine kardeş kadar yakın olan Bozo ile Rüzgar’ın karşı karşıya gelmesi, çevrelerindeki herkes için tehlikeli bir sürecin kapısını aralıyor. Öte yandan aynı evde yaşanan duygusal gerilimler, aile ilişkilerini de çıkmaza sürüklüyor.

Haydar Ali, Sultan ve Ceylan arasındaki karmaşık ilişki ile Bozo, Derya ve Ceylan üçgeninde yaşanacak gelişmeler, yeni bölümün en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor.

Bozo mu, Rüzgar mı vurulacak?

Dizide izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, Bozo ile Rüzgar arasındaki düşmanlığın nasıl sonuçlanacağı. Yıllarca birbirlerine güvenen iki eski dost, yaşanan olayların ardından artık karşı saflarda yer alıyor.

Haydar Ali’nin Yıldırım ile yüzleşmesinden sonra Rüzgar’ın, babasının kendisinden sakladığı bazı gerçekleri öğrenmesi öfkesini artırıyor. Bozo ise aralarındaki mücadelenin giderek büyüdüğünü ve yalnızca kendilerini değil, çevrelerindeki insanları da etkileyebileceğini görüyor.

Bu sırada Rüstem’in yaşanan çatışmalardan yararlanarak yeraltı dünyasında güç kazanmaya çalışması, tehlikeyi daha da artırıyor. İki eski dost arasındaki hesaplaşmanın büyümesi, yeni bölümde beklenmedik olayların yaşanabileceğine işaret ediyor.

İzleyiciler şimdi Bozo’ya mı saldırı düzenleneceğini, yoksa Rüzgar’ın mı hedef alınacağını merak ediyor. İki karakterin ortak bir düşmanın kurduğu tuzağa düşüp düşmeyeceği de yanıt bekleyen sorular arasında. Ancak kimin vurulacağı henüz kesinleşmiş değil.

Sultan, Haydar Ali ile Ceylan arasındaki konuşmaları duydu

Yeraltı’nın yeni bölümünde duygusal gerilimin merkezinde Haydar Ali ile Sultan’ın evliliği bulunuyor. Haydar Ali’nin geçmişte büyük aşk yaşadığı Ceylan’ı tamamen unutamamış olması, ilişkilerdeki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İkili arasında yaşanan konuşmalar, geçmişten kalan duyguların henüz tamamen sona ermediği ihtimalini gündeme getiriyor. Haydar Ali ile Ceylan arasındaki konuşmalara kulak misafiri olan Sultan ise eşinin geçmişiyle ilgili soru işaretleri yaşamaya başlıyor.

Evliliğinde güven ve bağlılık bekleyen Sultan, Haydar Ali’nin kendisinden gizlediği gerçeklerin peşine düşüyor. Yaşadığı kırgınlığın Ceylan’a yönelik bir tepkiye dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak ediliyor.

Sultan’ın evliliğini korumak için nasıl bir adım atacağı, Haydar Ali’nin geçmişiyle yüzleşip yüzleşemeyeceği ve Ceylan’ın bu süreçte nasıl davranacağı yeni bölümün önemli soruları arasında bulunuyor.

Sultan ile Ceylan karşı karşıya mı gelecek?

Haydar Ali’nin hayatındaki iki kadın arasındaki gerilim, dizinin duygusal hikâyesini daha da karmaşık hâle getiriyor. Bir tarafta evliliğini korumaya çalışan Sultan, diğer tarafta geçmişte yaşadığı büyük aşkın izlerini taşıyan Ceylan var.

Sultan’ın eşinden beklediği güvenin karşılık bulup bulmayacağı belirsizliğini korurken Ceylan’ın yaşanan gelişmeler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği de merak uyandırıyor.

İki kadın arasında biriken kırgınlıkların açık bir yüzleşmeye dönüşmesi ihtimali giderek güçleniyor. Sultan’ın Haydar Ali’den evlilikleriyle ilgili net bir adım beklemesi, ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Peki, Sultan geçmişte yaşananlar nedeniyle Ceylan ile karşı karşıya gelecek mi? Haydar Ali’nin eski aşkı, kurduğu yeni yuvanın geleceğini tehlikeye atacak mı? Bu soruların yanıtı yeni bölümde şekillenecek.

Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın eve yerleşmesi Ceylan’ı rahatsız ediyor

Dizideki aile içi huzursuzluğun bir diğer merkezinde Bozo, Derya ve Ceylan arasındaki ilişkiler bulunuyor. Bozo’nun geçmişinde önemli bir yere sahip olan Derya’nın, kızı Ada ile birlikte aynı evde yaşamaya devam etmesi Ceylan’ın rahatsızlığını artırıyor.

Bozo’nun kızı Ada’ya duyduğu sevgi her geçen gün artarken onun güvenliğini sağlamak için aldığı kararlar, evdeki dengeleri etkiliyor. Ceylan ise Bozo’nun Derya ve Ada hakkında aldığı kararlarda kendisine yeterince danışmadığını düşünüyor ve kendisini ikinci planda hissediyor.

Bozo bir yandan kızını korumaya çalışırken diğer yandan evdeki huzuru sağlamanın yollarını arıyor. Ancak geçmişte yaşanan ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini gösteriyor.

Ceylan’ın Derya’nın evde bulunmasına daha ne kadar sessiz kalacağı ve Bozo’nun iki kadın arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Derya ile Ceylan arasında kıskançlık savaşı mı başlayacak?

Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın aynı evde yaşaması, Ceylan’ın sabrını zorlayan gelişmelerin başında geliyor. Geçmişten gelen bağlar ile bugün kurulmaya çalışılan yeni düzen arasındaki çatışma, evdeki huzursuzluğu artırıyor.

Ceylan, Bozo’nun Derya’ya karşı yaklaşımını yakından takip ederken Ada’nın geleceğiyle ilgili kararlarda kendisinin dışarıda bırakıldığını düşünüyor. Derya ise önceliğini kızının güvenliğine ve huzuruna veriyor.

İki kadının farklı beklentileri, aynı çatı altında yaşamayı giderek zorlaştırabilir. Ceylan’ın rahatsızlığını açıkça dile getirmesi durumunda Bozo’nun nasıl bir karar alacağı da yeni bölümün merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Derya ile Ceylan arasında yaşanabilecek büyük bir tartışma, dizideki aile içi gerilimi yeni bir noktaya taşıyabilir. Bozo’nun Derya ve Ada’nın evde kalmasına izin vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği ise izleyicilerin yanıtını aradığı sorulardan biri.

Haydar Ali hem güç savaşının hem aşk hesaplaşmasının ortasında

Yeraltı dünyasında büyüyen mücadelede önemli bir rol üstlenen Haydar Ali, özel hayatında da zor bir dönemden geçiyor. Bozo ile Rüzgar arasındaki düşmanlık giderek tehlikeli bir hâl alırken Haydar Ali’nin bir yandan bu gelişmelerle mücadele etmesi, diğer yandan Sultan ile evliliğindeki sorunları çözmesi gerekiyor.

Ceylan ile geçmişten gelen duygusal bağının tamamen sona ermemiş olabileceği ihtimali, Haydar Ali’nin durumunu daha da karmaşık hâle getiriyor. Sultan’ın evliliklerine ilişkin beklentileri de Haydar Ali’yi zor kararlarla karşı karşıya bırakabilir.

Böylece dizide yalnızca güç ve intikam mücadelesi değil; sevgi, sadakat, kıskançlık ve güven gibi duygular da sınanacak. Haydar Ali’nin atacağı adımlar, hem evliliğinin geleceğini hem de Sultan ile Ceylan arasındaki ilişkinin seyrini etkileyebilir.

Yeraltı’nda erkekler dışarıda, kadınlar evde savaşa mı hazırlanıyor?

Dizinin 20. bölümünde iki farklı cephede büyüyen gerilimin öne çıkması bekleniyor. Bozo ile Rüzgar arasındaki mücadele yeraltı dünyasındaki güç dengelerini değiştirme potansiyeli taşırken Sultan, Ceylan ve Derya arasında yaşanan sorunlar da aile bağlarını sarsıyor.

Erkek karakterler güç, intikam ve hayatta kalma mücadelesi verirken kadın karakterler aşklarını, evliliklerini ve kurmaya çalıştıkları hayatı korumak için zor kararlarla karşı karşıya kalıyor.

Sultan ile Ceylan arasındaki kırgınlıklar ve Derya’nın evdeki varlığından kaynaklanan huzursuzluk, kadınlar arasındaki ilişkilerin giderek karmaşıklaşmasına neden oluyor. Bu gerilimlerin açık bir kavgaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise izleyicilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

Kadınlar arasında yaşanabilecek bir hesaplaşmanın Bozo ve Haydar Ali’nin hayatını nasıl etkileyeceği de yeni bölümün önemli soru işaretleri arasında bulunuyor.

Yeraltı 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW’un yayın akışına göre Yeraltı dizisinin 20. bölümü, 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

Yeni bölümde Bozo ile Rüzgar arasındaki hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı, Sultan ile Ceylan arasında yüzleşme yaşanıp yaşanmayacağı ve Derya’nın evdeki varlığının Ceylan ile Bozo’nun ilişkisini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Bozo mu vurulacak, Rüzgar mı hedef alınacak? Sultan ile Ceylan karşı karşıya gelecek mi? Haydar Ali geçmişiyle hesaplaşabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtları, Yeraltı’nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmelerle netleşecek.