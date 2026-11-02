Yeraltı’nda Kanlı Pusu! Bozo’nun Kardeşi Paşa Öldürülüyor mu?

NOW ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinde heyecan ve aksiyon giderek yükseliyor. Dizinin yeni bölümünde Bozo’nun kardeşi Paşa Hanoğlu’na trafikte düzenlenen silahlı saldırı, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin habercisi oldu. Dört bir yandan kurşun yağmuruna tutulan Paşa’nın hayatta kalıp kalamayacağı merak edilirken, Bozo’nun vereceği tepki de şimdiden izleyicilerin gündemine oturdu.

Bozo’nun kardeşi Paşa’ya ölümcül pusu!

Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Bozo (Bozkurt Hanoğlu) karakterinin kardeşi Paşa Hanoğlu, Yeraltı’nın yeni bölümünde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Genç oyuncu Hakan Çelebi’nin canlandırdığı Paşa’ya trafikte silahlı pusu kuruluyor. Bir anda hedef hâline gelen Paşa, dört bir yandan açılan ateşin ortasında kalıyor. Saldırının ardından karakterin akıbeti belirsizliğini korurken, izleyiciler Paşa’nın bu saldırıdan sağ kurtulup kurtulamayacağını merak ediyor.

Paşa’nın vurulması, Hanoğlu ailesi açısından da büyük bir kırılma noktası olabilir. Özellikle Bozo’nun kardeşine yönelik saldırı karşısında nasıl bir hamle yapacağı yeni bölümün en dikkat çekici konuları arasında yer alıyor.

Bozo, Haydar Ali’yi yeraltına götürüyor!

Yeraltı’nda tansiyonu yükseltecek bir diğer gelişme ise Bozo ile Haydar Ali arasında yaşanacak olaylar olacak.

Deniz Can Aktaş’ın canlandırdığı Haydar Ali’nin Bozo tarafından yeraltı dünyasına götürülmesi, ikili arasındaki gerilimi farklı bir noktaya taşıyacak. Geçmişten gelen hesapların yeniden açılmasıyla birlikte güç mücadelesinin daha da sertleşmesi bekleniyor.

Bir tarafta Bozo ve Haydar Ali arasındaki hesaplaşma, diğer tarafta Paşa’ya düzenlenen silahlı saldırı, dizideki dengeleri değiştirecek gelişmelerin kapısını aralıyor.

Bozo kardeşinin intikamını alacak mı?

Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Bozo’nun, kardeşi Paşa’ya yönelik saldırının ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Paşa’ya kurulan pusunun arkasındaki isimlerin kim olduğu henüz netlik kazanmazken, Bozo’nun saldırıyı gerçekleştirenlerden hesap sormak için harekete geçip geçmeyeceği izleyicilerin yanıtını beklediği sorular arasında bulunuyor.

Saldırının arkasında yeni bir ihanet olup olmadığı ve Haydar Ali’nin yaşanan gelişmelerde nasıl bir rol üstleneceği de hikâyenin seyrini etkileyebilir. Paşa’nın hayatını kaybetmesi ihtimali ise Bozo’nun düşmanlarıyla arasındaki mücadeleyi çok daha sert bir intikam savaşına dönüştürebilir.

Yeraltı’nda dengeler tamamen değişebilir!

Aşk, ihanet, aile bağları ve yeraltı dünyasındaki güç mücadelelerini konu alan dizide Bozo ile Rüzgar arasındaki gerilim de giderek büyüyor.

Geçmişin hesaplarını kapatmaya çalışan Haydar Ali ile ailesini korumak isteyen Bozo, kendilerini giderek daha tehlikeli olayların içinde buluyor. Paşa’ya düzenlenen saldırının ardından Hanoğlu ailesinin nasıl bir yol izleyeceği ve Bozo’nun atacağı adımlar yeni bölümün merak edilen gelişmeleri arasında yer alıyor.

Peki, Paşa Hanoğlu kurşun yağmurundan sağ çıkabilecek mi? Bozo kardeşine saldıranlardan intikam alacak mı? Paşa’nın akıbeti ve yeraltı dünyasında başlayabilecek yeni hesaplaşmanın ayrıntıları, çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak Yeraltı’nın yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Paşa Hanoğlu’nun öldüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı için karakterin akıbeti şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.