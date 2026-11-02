Yeraltı ikinci sezonunda reyting zirvesine yerleşti! Hamal dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu

NOW ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisi, ikinci sezonunda elde ettiği reyting sonuçlarıyla televizyon dünyasının dikkatini çekti. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanan verilere göre yapım, Total kategorisinde 8,34, ABC1 kategorisinde 8,74 reyting alarak iki kategoride birinci sıraya yerleşti. AB kategorisinde ise ikinci oldu. Dizinin yükselişi sürerken, Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Hamal dizisinin yayın tarihi de merak konusu hâline geldi.

Yeraltı ikinci sezonunda yükselişini sürdürdü

Medyapım imzasıyla hazırlanan ve yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Yeraltı, ikinci sezonunda güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı dizi; aşk, intikam, ihanet, aile bağları ve yeraltı dünyasındaki güç mücadelelerini konu alıyor.

7 Ekim’de başlayan yeni sezonda güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelen yapım, ilerleyen haftalarda reytinglerini artırdı. 21 Ekim’de üç ana reyting kategorisinde rakibini geride bırakan Yeraltı, 28 Ekim’de Total ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.

Haydar Ali, Bozo ve Ceylan arasındaki mücadele dikkat çekiyor

Dizinin merkezinde Deniz Can Aktaş’ın canlandırdığı Haydar Ali Aslan karakteri bulunuyor. Ailesinin intikamını aldıktan sonra cezaevine giren Haydar Ali, burada yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya geliyor.

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından hayatının değiştiğini gören Haydar Ali, sevdiği kadın Ceylan’ın Bozkurt Hanoğlu, yani Bozo ile evli olduğunu öğreniyor. Bu gelişme, karakterler arasındaki çatışmanın temel noktalarından birini oluşturuyor.

Devrim Özkan’ın hayat verdiği Ceylan, geçmişi ve aldığı kararlarla mücadele ederken Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı Bozo da dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor. Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı Sultan ve diğer yan karakterlerin hikâyeye dahil olmasıyla aile içindeki gerilim de giderek artıyor.

Kadın karakterlerin hikâyedeki ağırlığı artıyor

Yeraltı’nın ikinci sezonunda Ceylan, Sultan ve Derya arasındaki ilişkiler de ön plana çıkıyor. Geçmişten gelen aşklar, saklanan sırlar ve aile içindeki anlaşmazlıklar dizinin hikâyesini şekillendiren gelişmeler arasında bulunuyor.

Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın kızı Ada ile aynı evde yaşamaya devam etmesi, Ceylan açısından yeni sorunları beraberinde getiriyor. Sultan’ın Haydar Ali’nin geçmişine ilişkin öğrendikleri de evliliğinde soru işaretlerine neden oluyor.

Hamal dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı

Yeraltı’nın reytinglerdeki yükselişi sürerken, yeni sezonun merak edilen projelerinden Hamal da gündeme geldi.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı, KYN Yapım imzalı dizinin çekimleri eylül ayında başladı. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği yapım, geçmişinden kaçmaya çalışan Kemal’in yeniden karanlık dünyayla yüzleşmesini konu alıyor.

Ancak 2 Kasım 2026 itibarıyla Hamal’ın kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Yeraltı’nın reyting başarısı yayın planlarını etkileyebilir mi?

Yeraltı’nın çarşamba akşamlarında elde ettiği reyting başarısı, televizyon dünyasında yeni yayın planlarına ilişkin merakı artırdı. Hamal gibi iddialı projelerin yayın günü belirlenirken mevcut reyting rekabetinin dikkate alınabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Hamal’ın yayın tarihinin Yeraltı’nın başarısı nedeniyle ertelendiğine veya değiştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Önümüzdeki dönemde Yeraltı’nın reytinglerdeki yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ve Hamal’ın hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merakla bekleniyor.