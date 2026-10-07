Yeraltı dizisinin ünlü hayranları ortaya çıktı! Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Seren Serengil takipte

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi, hikâyesi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve magazin dünyasından gördüğü ilgiyle de gündeme geliyor. Diziyi takip eden ünlü isimler arasında Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Seren Serengil’in de bulunduğu belirtiliyor.

Yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek olan Yeraltı için izleyicilerin heyecanı sürerken, dizinin ünlü takipçilerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve beğenileri de dikkat çekiyor.

ÜNLÜ İSİMLER YERALTININ TAKİPÇİSİ

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, yayın hayatına başlamasının ardından yalnızca dizi izleyicilerinin değil, sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de ilgisini çekti.

Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Seren Serengil’in diziyi yakından takip ettiği ve sosyal medya hesapları üzerinden yapımla ilgili beğenilerini dile getirdiği aktarılıyor.

Üç ünlü ismin de dizinin yeni bölümlerini takip ettiği ve sosyal medya paylaşımlarıyla bölüm heyecanına ortak olduğu belirtiliyor.

URAZ KAYGILAROĞLU VE DENİZ CAN AKTAŞ’A ÖVGÜ

Dizinin ünlü takipçilerinin özellikle oyuncu performanslarına ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Yeraltı’nın başrol oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş, sergiledikleri performansla dikkat çekerken, iki oyuncunun da ünlü isimler tarafından beğenildiği belirtiliyor.

Dizinin hikâyesinin yanı sıra oyuncuların karakterlere kattığı yorumun da izleyicilerin ilgisinde önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI ARTIYOR

Yeraltı’nın yeni bölümü için geri sayım sürerken dizinin sosyal medya gündemindeki hareketliliği de devam ediyor.

Diziyi takip eden izleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ederken sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla beklentilerini paylaşıyor.

Ünlü isimlerin de yapıma yönelik ilgisinin gündeme gelmesi, dizinin sosyal medya etkileşimini artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

YERALTININ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM

Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken Yeraltı, yeni bölümüyle bu akşam NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Seren Serengil gibi tanınmış isimlerin de yapımı takip ettiği yönündeki bilgiler magazin gündeminde öne çıkıyor.