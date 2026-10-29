Yeraltı dizisinden büyük başarı: Total ve ABC1 kategorilerinde birinci!

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Yeraltı dizisi, Total ve ABC1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşerek reyting başarısıyla öne çıktı. Dizinin elde ettiği sonuç, sosyal medyada da gündem oldu.

Yeraltı iki kategoride de zirvede

Yeraltı dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, yapımın hem Total hem de ABC1 kategorilerinde birinci olduğu duyuruldu. Paylaşımda başarı, kutlama mesajı ve yıldız emojisiyle takipçilerle paylaşıldı.

İzleyicilerden yoğun ilgi

Dizinin iki farklı izleyici kategorisinde zirveye yerleşmesi, yapımın gördüğü ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşım, Yeraltı takipçileri arasında da dikkat çekti.

Dizinin reyting başarısı, ekran yolculuğunda önemli bir gelişme olarak öne çıkarken izleyiciler yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.