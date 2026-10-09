YERALTI Ailesi Büyümeye Devam Ediyor! Yeni Hedef 100 Bin Takipçi

YERALTI ailesi, kendilerine destek veren takipçilerine teşekkür ederek büyüme yolculuklarında yeni bir hedef belirledi. Her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşan ekip, kendileriyle birlikte olan herkesi bu başarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Yapılan paylaşımda, yolculuk boyunca destek veren ve ailelerinin bir parçası olan herkese teşekkür edilirken, büyüme hedeflerinin henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulandı.

“Bu daha başlangıç” mesajıyla dikkat çeken YERALTI ailesi, hedeflerinin daha büyük, birlikteliklerinin ise daha güçlü olduğunu ifade etti.

Takipçilerine duydukları memnuniyeti dile getiren ekip, yeni hedeflerini de açıkladı. YERALTI ailesinin sıradaki durağı 100 bin takipçi oldu.

Paylaşım, takipçiler arasında heyecan yaratırken YERALTI ailesinin büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını araladı. Ekip, kendilerine destek veren herkesle birlikte daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

YERALTI ailesinin yeni hedefi belli: 100 bin!