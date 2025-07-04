YENİKÖY’ÜN GÖBEĞİNDE DEVLET NEREDE?

İstanbul… Bir zamanlar medeniyetin başkenti, kültürün kalbi, sanatın vitrinidir bu şehir. Ne var ki bugün, İstanbul’un tam kalbinde yer alan Yeniköy’de mafya cirit atıyor; mekânlar birer birer gasp ediliyor, insanlar tehdit ediliyor, devlet ise sanki seyirci kalıyor.

Balık restoranlarından lüks kafelere, gece kulüplerinden özenle işletilen dükkânlara kadar en popüler yerler organize suç örgütlerinin hedefinde. Önce haraç kesiliyor, ardından kapıya üç adam dikiliyor. Sonra da “Bu mekân artık bizim” deniyor. İşletme sahibi ya kaçıyor ya susturuluyor ya da korkudan “Kendim devrettim” yalanını söylemek zorunda kalıyor.

Gece hayatını yakından tanırım; yıllarca bu âlemi izledim, olayları yazdım. Ne yazık ki duyduklarım bana 90’lı yılların karanlık günlerini anımsatıyor. Bugün Yeniköy’de olan yarın Nişantaşı’nda, sonra Bebek’te, ardından Etiler’de yaşanacak. Bu çeteler şimdi durdurulmazsa yarın sahildeki çay ocağınıza bile mafya çöker.

Soruyorum: Devlet nerede? İçişleri Bakanı ne yapıyor? İstanbul Emniyeti neden hâlâ “inceleme başlattık” açıklamasından öteye gidemiyor? İstanbul’un göbeğinde bir avuç mafya bozuntusuna alan mı bırakılır? Bu sokaklarda ekmeğini helalinden kazanan yüzlerce insan var; onların tekerine çomak sokuluyor. Devlet dediğin, o çomakları kırar, suçlunun kapısına dayanır, korkuyu organize çetelere değil hukuka verir.

GÜZİDE DURAN’IN ÇALKANTILI GÜNLERİ

Ünlü eski manken Güzide Duran, henüz boşanmadan yeni sevgilisi Fikret Orman’la el ele görüntülenince büyük tepki topladı. Orman’ın, TV8’de yayınlanan “Stil Yarışması” programında sevgilisini jüri koltuğuna oturtması da tepkileri artırdı. İkili, ilişkilerini resmen ilan etmek istercesine bir mekândan el ele çıkarak medyaya poz verdi.

“İki Çocuk Annesine Yakışmadı”

Magazin basınında yayınlanan bu görüntüler, sosyal medyada sert eleştirilerle karşılandı. “Eşinden ayrıldıktan sonra sevgilisini açıklasaydı daha iyi olurdu” diyenler de vardı, “Çocuklarını hiç düşünmüyor mu?” diye soranlar da.

Eski Eşten Sert Tepki

Devam eden boşanma davası sürerken Güzide Duran hâlâ eski eşinin soyadını taşıyor. Eski eşi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu ibretlik görüntüler hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi tarafından kabul edilemez. Çocuklarına bile ihanet” sözleriyle tepkisini dile getirdi. “Program program gezip ‘iyi anne, iyi eş’ diye konuşurken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl gizlediği ortaya çıktı” dedi ve ekledi: “Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.”

ECE’NİN “ENİŞTE”Lİ REKLAM TAKTİĞİ

Ece Erken de “Ben bu piyasadayım, beni unutmayın” dercesine sık sık magazin gündemine geliyor. Bir dönem “enişte” diye tanıttığı Sinan Akçıl’ı programına davet ederek aşk haberleri çıkarması, reklam yaptığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Klibinin çekimlerinde dahi Akçıl’ı yalnız bırakmayan Ece, bu stratejiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

DEFNE SAMYELİ VE KIZLARI: SOSYAL MEDYADA YÜKSELİŞ

Eski haber spikeri, şimdilerin sahne yıldızı Defne Samyeli, iki kızıyla birlikte sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ürün ve mekân tanıtımlarıyla önemli gelir elde eden anne-kızlar, takipçilerinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor. Bakalım bu rüzgâr onları nereye kadar taşıyacak.

SON SÖZ

İstanbul’un sokaklarında mafyanın kol gezmesinden, magazin dünyasının skandallarına kadar gündem dolu. Devlet, Yeniköy’deki organize suç şebekelerine karşı acilen harekete geçmeli. Öte yandan ünlülerin çalkantılı ilişkileri, medya stratejileri ve sosyal medya başarıları da konuşulmaya devam ediyor. Biz ise kulak kabartıp izlemeyi sürdüreceğiz; çünkü bu şehirde haber hiç bitmez.