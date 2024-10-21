Yenidoğan Çetesi’nin ikinci ismine ödül verilmiş!

“Yenidoğan çetesi”nin yöneticisi olarak suçlanan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan Dr. İlker Gönen’in 2020 yılında 28. Ulusal Neonatoloji Kongresi’nde Türk Neonatoloji Derneği tarafından ödüle layık görüldüğü ortaya çıktı.

‘YENİDOĞAN’ ÇETESİ SKANDALINDA ADI GEÇEN HASTANE TAŞLANDI, TABELASI SÖKÜLDÜ

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre, soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar’daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı. Hastanenin camlarının kırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor.

TABELALARI SÖKÜLDÜ

İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi’nde ise hasta kabul edilmiyor. Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı.

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ile Özel Güney Hastanesindeki hastaların sevki tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneler yetkililer tarafından mühürlendi.

Ayrıca daha önce faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlendi.

Öte yandan tedbir amacıyla hastanelerin önünde çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

İşte ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında adım adım kronolojik sıralama

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi’nin ruhsatları iptal edilmişti.

YAKINLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ruhsatı iptal edilen hastanelerden Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesi’nin önünde hastalarını almak için bekleyen hasta yakınlarının ise bekleyişi sürüyor.

‘CANSIZ BEDENLERİNİ BİZE TESLİM ETTİLER’

Daha öncesinde sağlıklı olduğunu düşündüğü yakınlarının hastanenin ihmali nedeniyle öldüğünü iddia eden Kudret Kısa, “7-8 tane akrabamız buraya geldi, sağlıkları gayet iyiydi. Yoğun bakıma aldılar. Maalesef cansız bedenlerini bize teslim ettiler. Gerçekten kapatıldı mı? İşlem yapıldı mı? diye merak edip geldim” dedi.

‘DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUZ BU İNSANLIK DIŞI’

Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören hastalarının sevkini almak için gelen bir kişi ise, “Ziyarete geldik hastamızın. Akşamüstü sevkini isteyeceğiz. Kapatılmak ile en iyisi yapılmış son durumlardan dolayı. Diyecek bir şey bulamıyoruz bu insanlık dışı” ifadelerini kullandı.

TABELA BRANDA İLE ÖRTÜLDÜ

İddianamede adı geçen Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesi’nin tabelasının branda ile örtülmesi dikkat çekti. Polis ekiplerinin hastane önünde bekleyişi sürüyor.