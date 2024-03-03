Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayları belli oldu

Yerel seçime AKP ile ayrı olarak gireceğini duyuran Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İBB başkan adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.
Konuşmaların ardından partinin İBB adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Adalar: Faruk İlerisoy
Arnavutköy: Abdülrezzak İlbeyi
Ataşehir: Bülent Tüylü
Avcılar: Mustafa Demirci
Bağcılar: Faruk Bağcı
Bahçelievler: Metin Türk
Bakırköy: Salih Doğan
Başakşehir: Kadir Karaca
Bayrampaşa: Hakan Arabacı
Beşiktaş: Osman Toprak
Beykoz: Mustafa Kazım Alpay
Beylikdüzü: Vehbi Orakcı
Beyoğlu: Zeynel Özmen
Büyükçekmece: Yücel Sundur
Çatalca: Ali Açıkgöz
Çekmeköy: Yücel Evsen
Esenler: Mahmut Okudan
Esenyurt: Ahmet Fatih Hatunoğlu
Eyüpsultan: Lokman Çelik
Fatih: Halit Özkarataşlıoğlu
Gaziosmanpaşa: Neşe Fazlıoğlu
Güngören: İsa Çetin
Kadıköy: Levent Metin
Kağıthane: Burhan Asaf Şafak
Kartal: Nevzat Şavluk
Küçükçekmece: Mehmet Yavan
Maltepe: Küçükağa Hacıefendioğlu
Pendik: Fahrettin Karakurt
Sancaktepe: Cemil Cebir
Sarıyer: İsmet Temel
Şile: Necmettin Deniz
Silivri: Ömer Hakverdi
Şişli: Gülşen Kılınçer
Sultanbeyli: Ömer Urgun
Sultangazi: Yasin Kul
Tuzla: İbrahim Gökay
Ümraniye: Orçun Şekercioğlu
Üsküdar: Turgut Sadıkoğlu
Zeytinburnu: Gökhan Kasap