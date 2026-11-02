Yeni Yol’un Meclis’teki Geleceği Tehlikede! CHP’den Destek İddiası

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın partisinden istifa etmesinin ardından Yeni Yol Partisi’nin TBMM’de grup kurmak için gerekli milletvekili sayısının altına düştüğü belirtildi. Meclis’teki grup statüsünü korumak isteyen Yeni Yol için farklı siyasi partilerden milletvekili geçişi ihtimali gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, kulislerde konuşulan formüllerin başında CHP’den bir milletvekilinin Yeni Yol’a katılması seçeneği bulunuyor. Daha önce yaşanan benzer bir gelişmede de CHP’li bir milletvekilinin desteğiyle grubun Meclis’teki statüsü korunmuştu.

CHP’den Yeni Yol’a milletvekili desteği gelebilir

Yeni Yol’un grup statüsünü sürdürebilmesi için CHP’den bir milletvekilinin partiye geçiş yapabileceği iddia edildi. CHP kurmaylarının, Meclis’te farklı siyasi görüşlerin temsil edilmesi ve çok sesliliğin devam etmesi açısından böyle bir desteğe olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Kulislerde aktarılan değerlendirmelerde, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da çok sesliliğe önem verdiği vurgulandı. CHP’li kurmayların konuya ilişkin değerlendirmelerinde, “Bu demokrasi için büyük bir adım. Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman çok sesliliğe inanıyor. Meclis’in daha kapsayıcı olması açısından ne gerekiyorsa yaparız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce de CHP’li vekil desteği sağlanmıştı

Yeni Yol’un Meclis’teki grup statüsünü korumak için daha önce de benzer bir formül uygulanmıştı. Mustafa Bilici’nin istifasının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Yeni Yol’a katılmış ve böylece grubun Meclis’teki varlığının devam etmesi sağlanmıştı.

Ertuğrul Kaya’nın DEVA Partisi’nden ayrılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen milletvekili geçişi seçeneği, siyasi kulislerde yakından takip ediliyor.

Yeniden Refah Partisi seçeneği de konuşuluyor

Yeni Yol’un grup statüsünü koruması için değerlendirilen tek seçenek CHP değil. Kulislerde Yeniden Refah Partisi’nden de bazı milletvekillerinin Yeni Yol’a katılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda Mehmet Aşıla veya Doğan Bekin’in isimleri gündeme geldi. Ancak söz konusu geçişlere ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Yeni Yol’un Meclis’teki grup statüsünü korumak için hangi formülü hayata geçireceği ve olası milletvekili geçişlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.