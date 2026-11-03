YENİ Parti 81 İlde Sandık Kuracak! Ön Seçim Tarihi Açıklandı

YENİ Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da gerçekleştirilecek Birinci Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Parti yönetimi, genel başkanlık tercihini üyelerin belirlemesi amacıyla 8 Kasım Pazar günü Türkiye’nin 81 ilinde sandık kurmayı planlıyor. Yaklaşık 3 bin sandığın kurulmasının hedeflendiği ön seçimde, parti üyeleri oy kullanarak tercihlerini ortaya koyacak.

YENİ Parti’de kurultay öncesi hareketlilik hız kazandı. Parti yönetimi, daha önce ilçe ve il başkanlıkları seçimlerinde uygulanan ön seçim yöntemini bu kez genel başkanlık için hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böylece parti üyelerinin genel başkanlık sürecine doğrudan katılması hedefleniyor.

81 İLDE YAKLAŞIK 3 BİN SANDIK KURULACAK

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda ön seçim ve kurultay hazırlıklarının yanı sıra Türkiye’nin siyasi gündemindeki çeşitli başlıklar da değerlendirildi.

Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre 8 Kasım Pazar günü 81 ilde sandık kurulması planlanıyor. Ön seçimde 5 Kasım Perşembe gününe kadar partiye üye olan vatandaşların oy kullanabileceği belirtildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin sandık kurulması hedeflenirken, parti yönetimi geniş katılımlı bir ön seçim gerçekleştirmek istiyor.

YENİ Parti kurmayları, hazırlıklara ilişkin yaptıkları açıklamada, “Tüm ilçelere, il başkanlığı ön seçimlerinde kurulan sandıkların iki katı kadar sandık kurmayı planlıyoruz, 3 bin sandık kuracağız. Büyük bir ön seçim olacak.” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ OLAĞAN KURULTAY 14-15 KASIM’DA

YENİ Parti’nin Birinci Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da gerçekleştirilecek. Kurultayın ana temasının ise “kuruluş” olacağı bildirildi.

Parti yönetimi, kurultay hazırlıkları kapsamında salon düzenlemelerini sürdürürken etkinlikte kullanılmak üzere özel şarkılar da hazırladı. Söz konusu eserlerin ilk kez kurultay sırasında dinletilmesi planlanıyor.

Kurultayda ayrıca partinin bugüne kadar bağışlarla gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor. Şeffaflık vurgusunun öne çıkacağı organizasyon için gazete ilanlarının yayımlandığı, 7 Kasım’da ise billboard reklamlarının başlayacağı ifade edildi.

KURULTAY ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTILAR YAPILACAK

Kurultay hazırlıkları kapsamında 9 Kasım Pazartesi günü Kurucular Kurulu’nun toplanması bekleniyor. Bu toplantının ardından Parti Meclisi de bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek toplantılarda kurultayda gündeme alınması planlanan tüzük değişiklikleri ve organizasyona ilişkin son hazırlıkların değerlendirilmesi öngörülüyor.

MYK TOPLANTISINDA FON KRİZİ VE SİYASİ GÜNDEM DE ELE ALINDI

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yalnızca kurultay ve ön seçim hazırlıkları konuşulmadı. Fon krizi, TBMM’deki bütçe görüşmeleri, dış politikadaki gelişmeler ve Sarıgül ailesine yönelik soruşturma da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Fon kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, mağdurlara yapılan ödemelerin şeffaf yürütülmediğini savundu. Konuyu Meclis gündeminde tutmaya devam edeceklerini belirten kurmaylar, sahadan edindikleri izlenimlere göre AK Parti seçmenleri arasında da konuya yönelik tepkiler bulunduğunu ileri sürdü.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması üzerinden Genel Başkan Özgür Özel hakkında ortaya atılan iddialar da toplantıda değerlendirildi. Parti kurmayları, söz konusu iddiaların fon kriziyle ilgili gündemi gölgelemek amacıyla ortaya atıldığını savunarak iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

YENİ Parti’de gözler şimdi 8 Kasım’da yapılması planlanan genel başkanlık ön seçimine ve 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birinci Olağan Kurultay’a çevrildi.