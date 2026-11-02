Yeni Nafaka Düzenlemesi Geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Talimat

Boşanma sonrasında ödenen nafakaya ilişkin tartışmalarda yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süresiz nafaka konusunda hazırlanan taslağın yeniden değerlendirilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Yeni düzenlemenin hem kadınların hem de erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüm sunacağı bir model üzerine kurulması hedefleniyor.

Sabah’tan Resul Ekrem Şahan’ın haberine göre, daha önce hazırlanan nafaka düzenlemesi taslağı, mevcut formülün bazı durumlarda yeni mağduriyetlere yol açabileceği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle yeniden ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmaların kapsamının genişletilmesi bekleniyor.

Nafaka düzenlemesi için kapsamlı çalışma yapılacak

Yeni düzenleme hazırlığında farklı kesimlerin görüşlerinin alınması planlanıyor. Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının sürece katkı sunması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da çalışmalarda yer alacağı belirtilirken, amaçlanan modelin aile hukukunda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmesi ve tarafların haklarını koruması olduğu ifade ediliyor.

İlk taslakta evlilik süresine göre nafaka formülü vardı

Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Gündeme gelen formüle göre, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl nafaka ödenmesi, 10 yılı aşan evliliklerde ise nafaka süresinin evlilik süresinin yarısı kadar olması planlanıyordu.

Ancak bu yaklaşımın farklı evlilik sürelerinde yeni mağduriyetler oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine formülün yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Yeni modelde hangi kriterler dikkate alınacak?

Yeni çalışma kapsamında yalnızca evlilik süresinin değil, tarafların kişisel ve ekonomik koşullarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu çerçevede nafaka süresinin belirlenmesinde şu kriterlerin dikkate alınması gündemde:

Tarafların yaşı

Sağlık durumları

Çalışma imkânları

Gelir düzeyleri

Evliliğin ne kadar sürdüğü

Boşanma sonrasındaki ekonomik koşullar

Bu kriterlerin birlikte değerlendirilmesiyle daha adil ve tarafların ihtiyaçlarını gözeten bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

AYM’nin iptal kararı sonrası yasal düzenleme bekleniyor

Nafaka tartışmalarında önemli gelişmelerden biri de Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde bulunan “süresiz olarak” ifadesine ilişkin iptal kararı oldu.

Haberde aktarılan bilgilere göre AYM, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla söz konusu ibareyi iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün kararın yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

TBMM’nin yeni yasal düzenlemeyi hazırlaması için 30 Haziran 2027’ye kadar süresi bulunduğu belirtilirken, çalışmaların nasıl bir formülle sonuçlanacağı merak ediliyor. Yeni düzenlemenin ayrıntılarının, hazırlık sürecinde yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.