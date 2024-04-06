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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen’in vücudundaki morluklar dikkat çekti

Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen’in vücudundaki morluklar dikkat çekti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Nisan 2024 - 12:37

Son olarak Dokuz Oğuz dizisinde hayat verdiği ‘Albay Tomris Toprak’ karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Yasemin Allen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Eski FBI ajanı sevgilisi ile gündemde olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yasemin Allen’in vücudundaki morluklar dikkat çekti.

Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 1

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yasemin Allen son olarak eski FBI ajanı sevgilisi ile gündemdeydi.

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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 3

Yasemin Allen şimdi de sosyal medyadaki son gönderisi ile dikkat çekti. Yasemin Allen bacağındaki jilet yarası ve morlukları gösterdi.

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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 4

Kendisine ‘Sakar kız Candy’ diyen ünlü oyuncu paylaşımına ‘Biri jilet, diğeri de masa kenarı. Sürekli bir yerlere çarpıyorum’ notunu düştü.

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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 5

Ünlü isme sosyal medyada; ‘Morluklar neden?’, ‘Sana ne oldu?’, ‘Bol bol nazar boncuğu o zaman’ gibi yorumlar yapıldı.

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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 6
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 7
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 8
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 9
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 10
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 11
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 12
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 13
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 14
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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti - Sayfa 15
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