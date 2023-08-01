Yasmin Erbil eski Survivor yarışmacısı sevgilisiyle aşk tatilinde!

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sevgilisiyle çıktığı tatilde yaptığı tanga bikinili paylaşım gündem oldu.
Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz’la aşk tatiline çıkan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmaya devam ediyor. Daha önce sevgilisiyle samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı.
Erbil’in kızı son olarak bikinili fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar büyük beğeni topladı. İşte o fotoğraflar: