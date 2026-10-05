Yasin Kol dosyasında şok ayrıntı! MASAK raporundaki milyonluk hareketlilik dikkat çekti

Türk futbolunda gündemi sarsan “Hakemler dosyası” soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yasa dışı bahis ve spor suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK incelemesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, dosyanın önemli başlıklarından biri de hakemlerin para hareketleri ve aralarındaki iletişim trafiği oldu.

Soruşturma kapsamında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol’un hesap hareketlerine ilişkin MASAK incelemesinin ayrıntıları da dosyaya yansıdı.

MASAK RAPORUNDA 135 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Dosyada yer alan MASAK inceleme tutanağına göre, Yasin Kol’un 2012-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemede söz konusu dönemde toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Bu işlemler kapsamında hesaplardan yaklaşık 72,1 milyon TL çıkış olduğu, hesaplara ise yaklaşık 62,5 milyon TL giriş gerçekleştiği kaydedildi.

Böylece söz konusu dönemdeki toplam para hareketinin yaklaşık 135 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı ifade edildi.

MASAK incelemesinin soruşturma açısından dikkat çeken bölümlerinden biri ise para hareketlerinin yıllara göre değişimi oldu.

PARA TRAFİĞİ 2020 SONRASI HIZLANDI

Raporda, Yasin Kol’un hesaplarındaki işlem hacminin özellikle 2020 yılından itibaren belirgin şekilde yükseldiği belirtildi.

Bu artışın sonraki yıllarda da devam ettiği ve özellikle 2024-2026 döneminde para trafiğinin daha hızlı arttığı değerlendirmesine yer verildi.

2026 yılına ilişkin hareketler ise raporda ayrıca dikkat çekti.

Buna göre 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22,3 milyon TL giriş gerçekleşirken, hesaplardan yaklaşık 40,8 milyon TL çıkış yapıldığı belirtildi.

Söz konusu rakamların, soruşturma kapsamında Yasin Kol’un mali hareketlerinin neden ayrıntılı biçimde incelendiğine ilişkin önemli başlıklardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Ancak MASAK raporunda yer alan para hareketlerinin tek başına suç teşkil ettiği anlamına gelmediği, soruşturmanın diğer delilleriyle birlikte değerlendirme yapılacağı da önem taşıyor.

HAKEM ATAMALARINA İLİŞKİN YAZIŞMALAR DA DOSYADA

Soruşturmanın yalnızca para trafiğiyle sınırlı olmadığı, hakem atamalarına ilişkin WhatsApp yazışmalarının da dosyada yer aldığı belirtildi.

Dosyaya giren yazışmalarda, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında çeşitli hakem ve VAR görevlendirmeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü.

Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin isimlerinin gündeme getirildiği, belirli müsabakalar için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda öneriler yapıldığı ve bazı isimlerin değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

“DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN”

Dosyada yer alan 26 Mayıs 2025 tarihli WhatsApp yazışmaları, hakem ve VAR atamalarına ilişkin dikkat çeken mesajlaşmaları içeriyor.

Yazışmalara göre Yasin Kol, Ferhat Gündoğdu’ya içerisinde farklı hakem isimlerinin bulunduğu bir liste göndererek, “Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bazı isimler üzerinden değerlendirme yapıldığı görüldü.

Ferhat Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir?” şeklindeki sorusuna Yasin Kol’un “Erkan Engin olsun başkanım” yanıtını verdiği kaydedildi.

Kol’un devam eden mesajlaşmada ise “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” dediği görüldü.

Ardından Yasin Kol’un, “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Ferhat Gündoğdu’nun “Özgür’ün yanına AVAR’ı kim olsun istersin” şeklindeki sorusuna Yasin Kol’un “Başkanım Atilla olsun” diye yanıt verdiği görüldü.

Gündoğdu’nun ise bu mesaja “Atilla var, Özgür abi AVAR olsun” şeklinde karşılık verdiği dosyaya yansıdı.

BAŞKA BİR ATAMA LİSTESİ DE DOSYADA

Soruşturma kapsamında incelenen başka bir yazışmada ise Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Bu görüşmede de Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

Yazışmaların soruşturma dosyasına dahil edilmesiyle birlikte, hakem atamalarında nasıl bir iletişim trafiği yürütüldüğü ve söz konusu görüşmelerin soruşturmanın diğer unsurlarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı da inceleme konusu oldu.

SORUŞTURMADA YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR

“Hakemler dosyası” kapsamında yürütülen soruşturma, Türk futbolunda hakemlik sistemi ve bazı hakemlerin mali hareketlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında Yasin Kol’un yanı sıra farklı isimler hakkında da çeşitli iddialar ve suçlamalar üzerinden incelemeler yürütülüyor.

MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme ile soruşturma dosyasına giren iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi beklenirken, ortaya çıkan para hareketleri ve hakem atamalarına ilişkin yazışmalar dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Yasin Kol hakkında yöneltilen suçlamalarla ilgili hukuki süreç devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin savcılık ve ilgili yargı makamlarınca değerlendirileceği belirtildi.

Dosyadaki iddiaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı ve soruşturmanın sonucunun yargı süreci sonunda netleşeceği unutulmamalı.