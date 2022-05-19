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Yasemin Özilhan’dan lüks harcamalarına ilginç savunma! “Peynir de pahalı süt de pahalı”

Yasemin Özilhan’dan lüks harcamalarına ilginç savunma! “Peynir de pahalı süt de pahalı”
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19 Mayıs 2022 - 12:49

Geçen aylarda kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif veren sonra da 45 bin TL’lik yüz kremi öneren oyuncu, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 1

Oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı davette pahalı kıyafetleriyle ilgili gelen eleştiriler sorulunca, “Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı” dedi.

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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 2

Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Pahalı kıyafetleri ve lüks yaşantısıyla sık sık konuşan Özilhan, önceki gün Gülşen’in işbirliğiyle hazırlanan kıyafet koleksiyonunun davetine katıldı.

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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 3

Geçen aylarda kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif veren sonra da 45 bin TL’lik yüz kremi öneren oyuncu, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 4

Özilhan, bir muhabirin “Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 5

“Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani. Marka takıntım yok üzerime yakışanı giyerim.”

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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 6
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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 7
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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 8
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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 9
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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 10
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Yasemin Özilhan'dan lüks harcamalarına ilginç savunma! "Peynir de pahalı süt de pahalı" - Sayfa 11

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