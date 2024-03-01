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Yaşar Güler: Kuzey Irak’ta Kilit Kapandı, Terörle Mücadele Devam Ediyor

Yaşar Güler: Kuzey Irak’ta Kilit Kapandı, Terörle Mücadele Devam Ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Kasım 2024 - 15:37

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’taki son durumu ve Türkiye’nin terörle mücadele stratejisini değerlendirdi. Bakan Güler, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonların sonuçlarını ve güvenlik önlemlerini aktardı.

Zap’ta Kilit Kapandı

Bakan Güler, bölgedeki terör örgütlerine karşı yıl başından bu yana yürütülen operasyonlarla 2.564 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Son olarak Zap bölgesinde de kilidin kapandığını ve Mehmetçik’in büyük bir özveriyle operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı. Güler, “Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor ve edecektir” dedi.

Terörle Mücadele Tavizsiz Sürecek

Bakan Güler, Türkiye’nin terörle mücadelede taviz vermeyeceğini ve teröristlerin bu coğrafyadan tamamen temizlenene kadar operasyonların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Irak ile yaptığı Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele Mutabakatı doğrultusunda somut adımlar atılmaya başlandığını, ayrıca Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle de iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

Mavi Vatan ve Gök Vatan’da Haklar Korunuyor

Bakan Güler, Türkiye’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan üzerindeki hak ve menfaatlerini en üst düzeyde koruduğunu belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz‘deki faaliyetlerinin etkin şekilde sürdüğünü, aynı zamanda Yunanistan ile ilişkilerde tansiyonun düşürüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı’nın liderliğinde, Ege’deki gerginliğin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Güney Kıbrıs ve Ada’daki Hareketlilik

Orta Doğu’daki kriz ortamını fırsat bilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin istikrara zarar veren faaliyetlerini ve Ada’daki yabancı ülkelerin hareketliliğini yakından izlediklerini belirten Güler, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini vurguladı.

Kafkasya’daki Barış Umudu

Güler, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak bir barış anlaşması ile Kafkasya’da bölgesel huzur ve istikrarın sağlanacağına olan inancını yineledi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

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