Yaşar Çakmak’tan yeni müjde! Haber Konseyi’nin kardeşi Magazin Konseyi geliyor

Gazeteci Yaşar Çakmak, 20 yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren Haber Konseyi’nin ardından yeni projesi Magazin Konseyi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sinema, televizyon, dizi, müzik ve sanat dünyasına odaklanacak yeni platform, magazin gazeteciliğine farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Haber Konseyi’nin hikâyesi Maltepe’de başladı

Yaşar Çakmak, kaleme aldığı yazısında Haber Konseyi’nin kuruluş hikâyesini ve yıllar içinde yaşadığı deneyimleri anlattı. Çakmak, 20 yılı aşkın süre önce Maltepe’de bir otelin ofisinde Uğur Onur Orhan, Ali Eyüboğlu, Dursun Karadağ ve Uğur Güner ile bir araya gelerek yeni bir yayın oluşturma hayali kurduklarını belirtti.

İlk etapta sinema, televizyon ve dizi dünyasına odaklanan bir dergi çıkarmayı düşündüklerini aktaran Çakmak, sektörün deneyimli isimlerinden aldıkları tavsiyelerle bu fikirden vazgeçerek internet gazeteciliğine yöneldiklerini ifade etti.

Fatih Aksoy ve M. Ali Yılmaz’ın tavsiyeleri yol gösterdi

Çakmak, projeyi anlatmak için ziyaret ettikleri MEDYAPIM’ın sahibi Fatih Aksoy’un basılı yayıncılığın geleceği konusunda kendilerini uyardığını belirtti. Aksoy’un dijital dünyanın önemine dikkat çekerek dergi yerine internet yayıncılığına yönelmelerini tavsiye ettiğini aktardı.

Daha sonra rahmetli M. Ali Yılmaz’ın da internet medyasının geleceğine işaret ederek bir haber sitesi kurmalarını önerdiğini anlatan Çakmak, bu görüşmelerin Haber Konseyi’nin kuruluşunda önemli rol oynadığını vurguladı.

Yılların emeğiyle büyüyen bir yayın

Haber Konseyi’nin yayın hayatına başlamasının ardından zaman içinde kurucu ekipteki isimlerin farklı nedenlerle projeden ayrıldığını belirten Çakmak, kendisinin ise yayıncılıktan vazgeçmediğini dile getirdi.

Çakmak, bu uzun yolculukta kendisine destek olan meslektaşı Savaş Kalafat’a da özel olarak teşekkür etti. Haber Konseyi’nin yalnızca bir internet sitesi değil, yılların emeğini ve dostluklarını taşıyan bir değer hâline geldiğini ifade etti.

Magazin Konseyi çok yakında yayında

Magazin gazeteciliğinin meslek hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Yaşar Çakmak, yeni projesi Magazin Konseyi’nin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Yeni platformda güncel magazin haberlerinin yanı sıra özel röportajlara, kulis bilgilerine, köşe yazılarına ve sektörel değerlendirmelere yer verilmesi planlanıyor. Televizyon, sinema, dizi, müzik, tiyatro ve sanat dünyasının hem görünen yüzünü hem de perde arkasını okuyucularla buluşturmak hedefleniyor.

Meslektaşlarına birlikte üretme çağrısı

Çakmak, Magazin Konseyi projesinde magazin basınında görev yapan gazetecilerle yeniden bir araya gelmek istediğini belirterek meslektaşlarına çağrıda bulundu. Deneyimlerin paylaşılacağı, genç gazetecilere alan açılacağı ve ortak üretimin destekleneceği bir yayın oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Yazısını yeni başlangıçlara duyduğu heyecanı dile getirerek tamamlayan Yaşar Çakmak, Magazin Konseyi’nin çok yakında yayın hayatına başlayacağını duyurdu.