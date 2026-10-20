Yarısı Bizden Kampanyası’nda Büyük Gelişme! Son Tarih 2027’ye Uzatıldı

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası’nın süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren destek programının son başvuru tarihi 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

Yarısı Bizden Kampanyası’nda Yeni Dönem

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden Kampanyası, riskli yapıların dönüştürülmesini teşvik etmek amacıyla uygulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen kampanyanın süresi, alınan kararla bir yıl daha uzatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kararın Resmî Gazete’de yayımlandığını belirterek İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kurum, vatandaşlara binalarını riskli yapı olarak tespit ettirmeleri ve dönüşüm sürecini geciktirmeden başlatmaları çağrısında bulundu.

Konut Başına 1 Milyon 875 Bin TL Destek

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında bina bazlı dönüşüm projelerinde hak sahiplerine her bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL finansman desteği sağlanıyor.

Destek kapsamında;

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL taşınma desteği

veriliyor.

Bu desteklerden yararlanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

İş Yerleri İçin de Destek Sağlanıyor

Kampanya kapsamında iş yeri sahiplerine de finansman desteği sunuluyor. Hak sahibinin bir dükkânı için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Hak sahibinin diğer dükkânları için ise her bir iş yeri başına 875 bin TL kredi imkânı sağlanıyor.

Büyük Dönüşüm Projelerinde TOKİ ve Emlak Konut Devrede

Alan bazlı, site benzeri büyük kentsel dönüşüm projelerinde TOKİ veya Emlak Konut inşaat çalışmalarını üstlenebiliyor.

Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Hibe tutarı inşaat maliyetinden düşülürken kalan borç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Son Tarih 31 Aralık 2027

İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesini hedefleyen Yarısı Bizden Kampanyası, uzatılan süresiyle vatandaşlara dönüşüm için ek zaman tanıyor. Yetkililer, olası afetlere karşı daha güvenli bir İstanbul oluşturmak amacıyla bina sahiplerinin uzlaşarak kentsel dönüşüm sürecini başlatmalarının önemine dikkat çekiyor.