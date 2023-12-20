YARGITAY ÜYESİNDEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM

Spor kamuoyunda tepkilerin hedefindeki isim olan Mehmet Büyükekşi hakkındaki tartışmalara bu kez Yargıtay üyesi Metin Yandırmaz dahil oldu.

Beyaz Futbol’da çarpıcı bir iddiada bulunan Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi’nin 2 farklı telefonla ByLock’a 55 kez girdiğini söylemişti.

Kamuoyunda büyük ses getiren iddia sonrası bir paylaşım da eski HSYK Başkanvekili Metin Yandırmaz’dan geldi.

Metin Yandırmaz sosyal medya hesabından ”Ne diyeceğimi bilemedim. Şakadır herhalde” paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

İŞTE YANDIRMAZ’IN PAYLAŞIMI:

”Adına kayıtlı iki ayrı telefonda da ByLock çıkan bir federasyon başkanı olduğu konuşuluyormuş!!! Ne diyeceğimi bilemedim. Şakadır herhalde???”

AHMET ÇAKAR’IN İDDİASI:

Mehmet Büyükekşi 2 telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti.

Sen bir yalancısın.

Sana ait 0530 ve 0532 ile başlayan 2 telefonunda da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock tespit edilmiş.

Mehmet Büyükekşi’nin yalanının içerisinde 250 kişinin kanı var.

Ben karımı aramıyorum 1 ayda 55 defa be…

Mehmet Büyükekşi’nin yarın sabahtan itibaren Riva’ya girişi yasaklanmalıdır.