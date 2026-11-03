Yargıdan Emsal Karar! Gazeteci Kamu Görevlisi Sayıldı

Görevi başında saldırıya uğrayan gazetecilerle ilgili dikkat çeken bir mahkeme kararı verildi. Ankara’da görevini yaparken darbedilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Furkan Gülap, mahkeme tarafından kamu görevlisi olarak değerlendirildi. Sanıklar hakkında verilen cezalarda da bu değerlendirme etkili oldu.

Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları saldırılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ankara’da görülen davada mahkeme, haber takibi sırasında saldırıya uğrayan gazetecinin yürüttüğü gazetecilik faaliyetini kamu hizmeti kapsamında değerlendirdi. Karar doğrultusunda sanıklara farklı suçlardan toplam 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.

OLAY ANKARA ADLİYESİ’NDE YAŞANDI

Dava dosyasındaki bilgilere göre olay, Şanlıurfa’da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara’ya getirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında meydana geldi.

Soruşturma kapsamında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Özgünlü’nün adliyeden çıkarıldığı sırada İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap da gelişmeleri görüntülemek için Ankara Adalet Sarayı’nın otoparkında bulunuyordu.

Gülap, şüpheli Özgünlü’nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek istediği sırada, Özgünlü’ye destek vermek amacıyla adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol’un saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda gazetecinin vücudunda darp ve tırnak izleri oluşurken, kıyafetinin de zarar gördüğü belirtildi.

SANIKLARA FARKLI SUÇLARDAN HAPİS CEZASI

Ahmet Furkan Gülap’ın şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Fulya Törün ve Nuray Akyol hakkında basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 8’er ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 2’şer ay ve ‘mala zarar verme’ suçundan 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Böylece iki sanık hakkında ayrı ayrı toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş oldu.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN ‘KAMU GÖREVLİSİ’ DEĞERLENDİRMESİ

Kararın en dikkat çeken bölümü ise gazetecinin hukuki statüsüne ilişkin değerlendirme oldu.

Mahkeme, gerekçeli kararında Ahmet Furkan Gülap’ın Ankara Adalet Sarayı bünyesinde basın mensubu olarak görev yaptığını belirtti. Gazetecinin haber takibi sırasında yerine getirdiği faaliyetin kamu hizmeti niteliğinde olduğuna dikkat çekilerek kamu görevlisi sayılması gerektiği ifade edildi.

Bu değerlendirme, gazetecilere görevleri sırasında yönelik saldırılar bakımından dikkat çeken bir yargı kararı olarak öne çıktı. Karar, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları şiddet olaylarının hukuki açıdan nasıl ele alınabileceği konusunda da önem taşıyor.