Yapay Zekanın Babasından Çarpıcı Açıklama: İnsanlık Büyük Tehlikeyle Karşı Karşıya

Yapay zekanın öncü isimlerinden Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, teknolojinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın insanlık için ciddi riskler barındırdığını belirten Hinton, bu teknolojinin hiç geliştirilmemiş olmasının daha iyi olabileceğini söyledi.

Hinton, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin önümüzdeki dönemde büyük sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle elektrik ve finans sistemlerinin hedef alınabileceğini belirten bilim insanı, bu yıl veya gelecek yıl yaşanabilecek olası saldırıların geniş çaplı kesintilere neden olabileceğini ifade etti.

Yapay Zeka Kaynaklı Krizleri Çernobil Felaketine Benzetti

Yapay zekanın neden olabileceği tehlikelere dikkat çeken Hinton, olası krizleri Çernobil felaketiyle karşılaştırdı. Enerji nakil hatlarının veya finansal altyapının günlerce devre dışı kalabileceği senaryoların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki 10 yılın kritik bir dönem olacağını belirten Hinton, insanlığın yapay zekanın risklerini kontrol altına alıp alamayacağının bu süreçte netleşeceğini söyledi. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda kitlesel işsizlik ve toplumsal bölünmelerin yaşanabileceğine işaret etti.

Teknoloji Şirketlerinin Yöneticilerine Eleştiri

Geoffrey Hinton, yapay zeka sektöründe faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerini de eleştirdi. Şirketlerin teknolojik gelişime öncelik verirken güvenlik risklerini yeterince dikkate almadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yapay zekaya yönelik küresel denetim girişimlerine karşı çıkan yaklaşımına da değinen Hinton, yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmadan önce bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Bilim insanı, yapay zeka sistemlerinin ilaç sektöründeki uygulamalara benzer şekilde sıkı güvenlik testlerinden geçirilmesini önerdi. Hinton’a göre, teknolojinin geleceği açısından güvenlik önlemleri ve bağımsız denetimler büyük önem taşıyor.