  1. Haberler
  2. TEKNOLOJİ
  3. Yapay Zekâdan Şaşırtan Önyargı: İnsan Yazılarına Güvenmiyor

Yapay Zekâdan Şaşırtan Önyargı: İnsan Yazılarına Güvenmiyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yeni yayımlanan bir araştırma, yapay zekâ modellerinin insan yazılarına karşı beklenmedik bir önyargı sergilediğini ortaya koydu. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yer alan çalışmaya göre, GPT-4, GPT-3.5 ve Meta’nın Llama 3.1 modelleri, insan eliyle yazılmış metinler yerine kendi ürettikleri içerikleri daha güvenilir buluyor.

 Araştırmanın Bulguları

İş Dünyasında Tehlike

  • Pek çok şirket iş başvurularını değerlendirmek için yapay zekâ sistemlerini kullanıyor.

  • Araştırmaya göre, yapay zekâ ile hazırlanmış özgeçmişler insan yazımı CV’leri geride bırakabiliyor.

  • Charles Üniversitesi’nden araştırmacı Jan Kulveit, “Yapay zekâ ajanlarıyla dolu bir ekonomide insan olmak berbat bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

İnsanlar İçin Risk Ne?

  • Eğitim, iş başvurusu, hibe değerlendirmesi gibi kritik alanlarda yapay zekâ önyargısı ciddi bir dijital uçurum yaratabilir.

  • Sunum, proje ya da yazı değerlendirmelerinde, sistemler otomatik olarak yapay zekâ içeriklerini tercih edebilir.

  • Bu durum, yapay zekâ araçlarını kullanmayan veya erişimi olmayan bireyleri dezavantajlı konuma düşürebilir.

Araştırmacıların Tavsiyesi

  • Yapay zekâ ile değerlendirilme ihtimali olan içeriklerde, sunumların yapay zekâya “beğendirilmesi” gerektiği vurgulanıyor.

  • Ancak uzmanlar, insan kalitesinden tamamen ödün vermemek gerektiğinin altını çiziyor.

Yapay Zekâdan Şaşırtan Önyargı: İnsan Yazılarına Güvenmiyor
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp