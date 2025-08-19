Yapay Zekâdan Şaşırtan Önyargı: İnsan Yazılarına Güvenmiyor

Yeni yayımlanan bir araştırma, yapay zekâ modellerinin insan yazılarına karşı beklenmedik bir önyargı sergilediğini ortaya koydu. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yer alan çalışmaya göre, GPT-4, GPT-3.5 ve Meta’nın Llama 3.1 modelleri, insan eliyle yazılmış metinler yerine kendi ürettikleri içerikleri daha güvenilir buluyor.

Araştırmanın Bulguları

İş Dünyasında Tehlike

Pek çok şirket iş başvurularını değerlendirmek için yapay zekâ sistemlerini kullanıyor.

Araştırmaya göre, yapay zekâ ile hazırlanmış özgeçmişler insan yazımı CV’leri geride bırakabiliyor.

Charles Üniversitesi’nden araştırmacı Jan Kulveit, “Yapay zekâ ajanlarıyla dolu bir ekonomide insan olmak berbat bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

İnsanlar İçin Risk Ne?

Eğitim, iş başvurusu, hibe değerlendirmesi gibi kritik alanlarda yapay zekâ önyargısı ciddi bir dijital uçurum yaratabilir.

Sunum, proje ya da yazı değerlendirmelerinde, sistemler otomatik olarak yapay zekâ içeriklerini tercih edebilir.

Bu durum, yapay zekâ araçlarını kullanmayan veya erişimi olmayan bireyleri dezavantajlı konuma düşürebilir.

Araştırmacıların Tavsiyesi