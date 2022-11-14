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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış…

Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış…
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14 Kasım 2022 - 15:50
Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı’nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki anları sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 1

Hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son dönemde fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 2

Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın 2013 yılında Fox TV’de yayınlanan ‘İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel’ programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 3

ZOR ANLAR YAŞADI

Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 4

“Urfalıyam Ezelden” parçasını okumaya başlayan Arıcı’nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 5

Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını’nın Abidin’i zor anlar yaşadı.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 6

Ersin Arıcı’nın çilesi bununla da bitmedi. Göğsünde tarantula gezen Arıcı şarkı söylemeyi bir an bile bırakmayarak azmini kanıtlamış oldu.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 7

RTÜK CEZA KESTİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) o dönem yarışmada yaşananlardan dolayı kanala 218 bin 622 TL ceza vermişti.

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 8

İşte o anlar…

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Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış… - Sayfa 9

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