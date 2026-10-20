Yağmurlar Bitiyor, Sıcaklıklar Yükseliyor! İşte İl İl Hava Durumu

Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin yeni tahminler açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca yurdun farklı bölgelerinde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahminlere göre, özellikle iç ve batı kesimlerinde cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Doğu bölgelerinde sağanak görülecek

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit’in değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde yağışsız bir hava etkili olacak. Ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer sağanak yağış görülecek.

Salı günü Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, özellikle batı kesimlerinde sıcaklıkların artacağı belirtiliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde sis ve pus uyarısı

Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte sabah saatlerinde görülebilecek sis ve pus da dikkat çekiyor. Özellikle iç ve batı bölgelerinde etkili olması beklenen sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin korunması, olası trafik kazalarının önlenmesi açısından önem taşıyor.

İstanbul’da cuma gününe kadar yağış beklenmiyor

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından havanın açılması bekleniyor. Abdullah Macit, kentte cuma gününe kadar yağış öngörülmediğini belirtti.

İstanbul’da havanın parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklıkların ise 20 ila 22 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Yağışsız havanın özellikle açık alanda vakit geçirmek isteyenler için daha elverişli koşullar oluşturması bekleniyor.

Ankara’da sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak

Başkent Ankara’da da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Az bulutlu havanın etkili olacağı kentte sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde sis ve pus ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, gün içerisinde daha açık bir havanın hakim olması bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık 27 dereceye ulaşacak

İzmir’de ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında değişmesi bekleniyor. Batı bölgelerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte İzmir’de daha ılık bir hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar mevsim normallerinde

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve batı kesimlerinde yağışsız havanın cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, doğu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilecek.

Vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri, özellikle sabah saatlerinde sis ve pus nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.