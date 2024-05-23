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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü…

Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2024 - 13:41

Yunanistan’daki bot kazasında ölümden dönen Vuslat Sabancı aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için New York’a uçmuştu.

Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Sabancı’nın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapılmıştı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot geçtiğimiz yıl 24 Ağustos günü Yunanistan’da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı.

Ardı ardına birden fazla operasyon geçiren Vuslat Sabancı’nın son hali ortaya çıktı.

Yüzünden feci yaralandığı bilinen Vuslat Sabancı, estetik operasyonlar sonrası ilk kez görüntülendi.

Vuslat Sabancı’nın yüzündeki derin izler dikkat çekti.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 7

İşte Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı’nın son hali…

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 8

Vuslat Doğan Sabancı, Haziran 2023’te Bayburt’taki Baksı Müzesi’nde sergilenmeye başlayan ‘Emanet’ isimli sergisini bu kez İstanbul’da, Tophane-i Amire’de sanat severlerin ziyaretine açtı.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 9

KAZADAN SONRA İLK KEZ

Küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in yaptığı sergi, Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın Temmuz 2023’te Yunan adalarına tekneyle yaptıkları turda geçirdikleri kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavi görmek için gittiği ABD’den Türkiye’ye döndüğü ve kameralar karşısına ilk kez çıktığı sergi olduğu için merakla bekleniyordu.

Vuslat Doğan Sabancı, Leros Adası açıklarındaki kazanın ardından ilk kez görüntülendi.

Kendisine özellikle ‘Sanatçı Vuslat’ denilmesini istediği iddia edilen Vuslat Doğan Sabancı, ‘Emanet’ isimli sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 12

Küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in üstlendiği sergide, emanet kavramını içeren, heykel, resim, şiir, ses ve enstalasyonlardan oluşan birçok eser yer alıyor.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 13

Uzun yıllardır Tophane’de bir sergi açmayı hayal ettiğini dile getiren Vuslat, eserleri oluştururken anneannesinin anlattığı bir masaldan yola çıktığını söyledi.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 14

“Serçe ve Diken” masalını dinletmek istediğini, ışık enstalasyonu bu yüzden yaptığını belirten sanatçı Vuslat, “Masalın hepsi önemli ama en önemlisi, nefislerimizin peşinden giderken kayboluyoruz. Halbuki nefesimize odaklanmalı, anı yaşamalı, anı kutlamalıyız. En önemlisi bu” ifadelerini kullandı.

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 15

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 16

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 17

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Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü… - Sayfa 18
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