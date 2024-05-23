Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Bot kazasında ölümden dönmüştü…

KAZADAN SONRA İLK KEZ

Küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in yaptığı sergi, Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın Temmuz 2023’te Yunan adalarına tekneyle yaptıkları turda geçirdikleri kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavi görmek için gittiği ABD’den Türkiye’ye döndüğü ve kameralar karşısına ilk kez çıktığı sergi olduğu için merakla bekleniyordu.