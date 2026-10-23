VGM Burs Başvuruları Başladı! Üniversitelilere Aylık 4 Bin TL Destek

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs başvurularını başlattı. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL burs verilecek. Başvurular 31 Ekim saat 23.59’a kadar kurumun resmî internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

VGM burs başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği için başvuru sürecini başlattı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL ödeme yapılacak.

Burs başvuruları elektronik ortamda alınırken öğrencilerin işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi 31 Ekim

VGM yükseköğrenim bursuna başvurmak isteyen öğrenciler, işlemlerini 31 Ekim saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak. Gerektiğinde adaylardan ek belgeler de istenebilecek.

Burs sonuçları nereden öğrenilecek?

Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Burs sonuçlarının açıklanmasına ilişkin duyurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Öğrencilerin sonuçları ve başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri kurumun resmî duyurularından takip etmeleri gerekiyor.

İlkokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı da veriliyor

VGM tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1.750 TL tutarındaki eğitim yardımı için alınan başvurular ise 6-20 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Bu kapsamdaki başvuruların değerlendirme işlemlerine başlandığı bildirildi.

VGM’den dolandırıcılık uyarısı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvurularını fırsat bilerek kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı öğrencileri uyardı.

Kurumun WhatsApp üzerinden başvuru sahipleriyle iletişime geçmediği, belge talep etmediği, hesap açılmasını veya para gönderilmesini istemediği belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için burs başvurularını ve sonuçlarını yalnızca VGM’nin resmî internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.