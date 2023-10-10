Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2 bin işçi alımında kuraya girmeye hak kazananlar arasında Türk vatandaşı olmayan Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve sonradan Türk vatandaşlığı kazanan Mısırlı Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık’ın yer alması tepki topladı.