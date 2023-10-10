Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı

Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
10 Ekim 2023 - 15:26

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2 bin işçi alımında kuraya girmeye hak kazananlar arasında Türk vatandaşı olmayan Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve sonradan Türk vatandaşlığı kazanan Mısırlı Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık’ın yer alması tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı yapılacağı sözü üzerine; TTK, 2 bin işçi alımı için ilana çıktı. Resmî Gazetede 15 Eylül günü yayınlanan ilanda, alınacak işçilerin 1500’ünün Zonguldak, 400’ünün Bartın ve 100’nün de Karabük’te ikamet etmesi şartı arandı.

Ancak diğer ilanların aksine, yeni ilanda; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak” şartı yer almadı. İŞKUR, işçi alımı için yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazananların listesini yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan edinenler ve hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da kuraya girmeye hak kazandı.

Listede Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve Mısır vatandaşı olup sonradan TÜrkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçin Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık yer aldı.

781aa0ce-707a-48bf-b53b-9b24054e9404-w.png

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise konuyla ilgili yerel basına yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi’nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman ABdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Maden Mühendisliği okuduğu ve Eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li Çolakoğlu’nun da açıklamasına dikkat çekerek, ANKA’ya şunları söyledi:

“Biz, Zonguldak halkı adına halen aynı yerdeyiz. T.C. vatandaşı olma koşulunun olmazsa olmazımız olduğu söylüyor; binlerce Zonguldaklı, kömürün başkentinde, kendi memleketinde işsiz kalıp TTK’ya girme hayalini kurarken; kâğıt üstünde Zonguldaklıya güya ayrıcalık tanıyan ama arka kapıdan, ikametini taşıyanlara, yeni vatandaş olanlara ve hatta Türk vatandaşı olmayanlara bile göz kırpan bu anlayışı kabul etmiyoruz.”

968c8960-b999-4456-b19d-2204733a42ef-w.png

214834df-0dd7-45f4-ae43-76c554b9b0ea-w.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılarSeren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılar
MHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendiMHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacakHer emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdularHAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
Kılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruzKılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adnan Hoca ve müritlerini sopayla erkan öz erman sopayla kovaladı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trabzonspor’da Bjelica dönemi sona erdi. Alacağı tazminat belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazze’de 7 gazeteci hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ekim 10, 2023-10:31 am
SGK’da açık rekoruEkim 10, 2023-9:54 am
Dolarda günün ilk rakamları nasıl?Ekim 10, 2023-9:51 am
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte il il 10 Ekim hava durumu…Ekim 10, 2023-9:35 am
Kabine bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor!Ekim 9, 2023-3:03 pm
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?Ekim 9, 2023-2:24 pm
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde depremEkim 9, 2023-2:23 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !