Uzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı

Uzman Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, göz sağlığı ile ilgili yaygın yanlış bilinenleri anlattı.Halk arasında sıkça duyulan fakat doğruluğu olmayan bir dizi bilgiyi düzeltmek adına açıklamalarda bulunan Dr. Hanhüseyinli, özellikle dinlendirici gözlükler, katarakt ve havuç tüketimiyle ilgili yanlış bilgileri düzeltti.

“Dinlendirici gözlük diye bir şey yok” diyen Dr. Hanhüseyinli, dinlendirici gözlük teriminin sadece düşük numaralı gözlükler için kullanıldığını belirtti. Gerçek göz numarasına sahip olan kişilerin doğru muayene sonucu belirlenen gözlüklerle göz ve baş ağrısını azaltabileceğini vurgulayan uzman, gözlük kullanımının göz numarasının ilerlemesine neden olmadığını açıkladı.

Çocuklarda görülen göz kaymasının zamanla kendiliğinden geçeceği inancını da yanlış olarak nitelendiren Dr. Hanhüseyinli, bu durumun erken yaşta yapılacak muayene sonrası gözlük veya ameliyatla tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde, ilerleyen yaşlarda düzeltmenin zor olabileceğini belirtti.

Halk arasında yaygın olarak bilinen bir diğer yanlış inanç ise kataraktın sadece yaşlılarda görüldüğüdür. Dr. Hanhüseyinli, kataraktın yaşlılıkla sınırlı olmadığını, doğuştan, gençlikte ve orta yaşlarda da görülebileceğini belirterek, zamanında müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, havucun gözlere iyi geldiği inancını da düzeltti. Dr. Hanhüseyinli, “Havuç yemek görmeyi arttırmaz. Sebze ve meyvede bulunan vitaminler zaten görmek ve göz sağlığı için faydalıdır. Sadece havuç tüketimiyle değil, genel olarak dengeli beslenme alışkanlıklarıyla göz sağlığını desteklemek önemlidir” dedi.

Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, toplumda yaygın olan bu yanlış inançların göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, düzenli göz muayeneleri ve uzman görüşleri doğrultusunda hareket etmenin önemini vurguladı.