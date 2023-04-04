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Uraz Kaygılaroğlu: Instagram benim şahsi yerim

Uraz Kaygılaroğlu: Instagram benim şahsi yerim
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04 Nisan 2023 - 10:40

Instagram’da yakın arkadaşları dahil 400 kişiyi takip etmeyi bırakan Uraz Kaygılaroğlu, bununla ilgili sorulara tepki gösterdi: “Bu kadar sorun varken, benim sosyal medya hesabımın konu olması çok saçma.”

O HABERİ TWITTER’DA GÖRDÜM

Uraz Kaygılaroğlu önceki akşam Kadıköy’deki bir mekândaydı. Ünlü oyuncu çıkışta görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Kaygılaroğlu, yeni bir dizide rol alacağı haberleri için “Ben de Twitter’dan gördüm, şu anda öyle bir şey yok. Önümüzdeki sene için bir proje yapacağız ama yazıldığı gibi partner ya da herhangi bir şey belli değil” dedi.

KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Uraz Kaygılaroğlu bir süre önce Instagram’da arkadaşları dahil yaklaşık 400 kişiyi takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü Oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine tepkili konuştu:

“Instagram benim şahsi yerim. Ülkede bu kadar sorun varken, benim sosyal medya hesabımın konu olması bana çok saçma geliyor. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.”

 

Uraz Kaygılaroğlu: Instagram benim şahsi yerim

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