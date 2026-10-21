Ünlülere yönelik soruşturmada şok iddialar! Medya patronundan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan E.O.’nun ifadesinde yer alan iddialar gündem oldu. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, ifadede bazı partilerde uyuşturucu kullanıldığı ve “Yüzükler Kulübü” adı verilen özel bir topluluğun faaliyet gösterdiği öne sürüldü. İddiaların odağında bulunan Klass Medya Grubu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suçlamaları reddetti.

İfadede “Yüzükler Kulübü” iddiası

Soruşturma kapsamında tutuklanan E.O.’nun ifadesinde, K. Medya Grubu Başkanı M.K. hakkında çeşitli iddialar yer aldı. E.O., söz konusu kişinin uyuşturucu kullanılan ve fuhuşun gerçekleştiğini öne sürdüğü partiler düzenlediğini iddia etti.

İfadesinde M.K.’nin kısa sürede servet sahibi olduğunu ileri süren E.O., “Yüzükler Kulübü” adıyla anılan özel bir topluluktan da bahsetti. E.O., bu topluluğa evli çiftlerin birlikte katılmadığını, evli kadınların veya erkeklerin tek başlarına bulunduğunu öne sürdü.

Kulübün yurt içinde ve yurt dışında çeşitli partiler düzenlediğini iddia eden E.O., ayrıca güzellik yarışmaları aracılığıyla iş insanları ile modellerin bir araya getirildiğini ileri sürdü. Söz konusu anlatımlar, soruşturma dosyasına ilişkin iddialar olarak gündeme geldi.

Prodüktör ve tanınmış isimler hakkında da iddialar

E.O.’nun ifadesinde prodüktör E.K. hakkında da çeşitli suçlamalar bulunduğu aktarıldı. E.O., söz konusu kişinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini iddia etti.

Bir stüdyodan da bahseden E.O., bazı ünlü isimlerin şarkı kaydı için bu mekâna gittiğini ve burada uyuşturucu kullanıldığına tanık olduğunu öne sürdü.

İfadede manken Ö.U. hakkında da uyuşturucu kullanımı iddiası yer aldı. E.O., şarkıcı A.T.’nin uyuşturucu kullandığını ise doğrudan tanıklık ettiğini söylemek yerine duyduğunu belirtti.

Söz konusu iddiaların doğruluğu bağımsız biçimde teyit edilmiş değil. İfadede isimleri geçen kişiler hakkındaki iddiaların, kesinleşmiş yargı kararlarıyla desteklenmediği sürece suçun kanıtı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Muammer Kapucuoğlu’ndan açıklama geldi

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Klass Medya Grubu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kapucuoğlu, Burak Doğan tarafından aktarılan ifadede kendisinin hedef alındığını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kapucuoğlu, açıklamasında söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve suçlamaları reddetti.

Soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İfadelerde yer alan anlatımlar ve taraflardan gelen açıklamalar gündem oluştururken, iddiaların hukuki süreçte nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.

Soruşturmanın seyri ve yetkili makamların yapacağı açıklamalar, dosyada yer alan iddiaların netlik kazanması açısından önem taşıyor.