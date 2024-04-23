Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü yorumcular, tartışmalı pozisyon için aynı fikirde birleşti

Ünlü yorumcular, tartışmalı pozisyon için aynı fikirde birleşti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
23 Nisan 2024 - 10:45

Ünlü spor yorumcuları ve eski hakemler, Sivasspor-Fenerbahçe maçında verilen tartışmalı penaltı kararını değerlendirdi. Yorumcuların genel görüşü, VAR’ın hatalı bir müdahalede bulunduğu ve pozisyonun penaltı olmadığı yönünde oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi!Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi!
ABD üniversitelerinde Gazze protestosu! Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındıABD üniversitelerinde Gazze protestosu! Dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı
Oyuncu Aslı İnandık’ın 6 yıllık evliliği sessiz sedasız bitiyor!Oyuncu Aslı İnandık’ın 6 yıllık evliliği sessiz sedasız bitiyor!
Taylor Swift yeni albümüyle rekor kırdıTaylor Swift yeni albümüyle rekor kırdı
Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybettiCevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorine indirim geliyor, tarih verildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti kurultayı ile ilgili ‘sahte kimlik’ iddiası! ‘Arkadaşlarımız tespit etti…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Erbaş’ın Arapça soruyu Türkçeye çevirtmesi gündem oldu! Özgeçmişindeki detay dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte, teleferik faciasından önceki beş dakika! Yolcular uyarmış ancak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yorumcular, tartışmalı pozisyon için aynı fikirde birleşti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den İstanbullulara sağanak uyarısı! İşte il il 23 Nisan hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti vekillerini uyardı! “Çok özenli olun! Her adımınız izleniyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den ‘Erdoğan’ı ikna etmesi’ istendi! Detaylar kulislerden sızdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye ve Irak arasında 26 anlaşmaya imza atıldı! Ayrıntılar paylaşıldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi!
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti vekillerini uyardı! “Çok özenli olun! Her adımınız izleniyor”Nisan 23, 2024-10:17 am
Özgür Özel’den ‘Erdoğan’ı ikna etmesi’ istendi! Detaylar kulislerden sızdı…Nisan 23, 2024-10:17 am
TBMM 104 yaşında!Nisan 23, 2024-10:12 am
Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybettiNisan 22, 2024-10:09 am
Suriye’deki ABD üssüne roketli saldırı!Nisan 22, 2024-9:31 am
8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildiNisan 22, 2024-9:27 am
Erdoğan’ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek!Nisan 22, 2024-9:27 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !